David Bustamante llevará su gira 'Inédito' al Gijón Arena: «El público asturiano es bravísimo»

El próximo 28 de noviembre David Bustamante estará en el Gijón Arena presentando su nuevo disco, 'Inédito', compuesto íntegramente por él. En plena gira ... nos habla de esta cita «especial y muy emocionante» y del momento igual de singular que vive en su carrera.

–¿Cómo lleva las ganas de volver a Asturias?

–Siempre ha sido mi segunda tierra e ir para allá es muy emocionante por cómo me habéis recibido siempre. La fecha está marcada como especial en el calendario. Y es que el público asturiano es muy bravo, bravísimo.

–¿Viene, entonces,preparado?

–Voy como la galerna del Cantábrico, con todo. Voy con mi mejor gira, estoy en el mejor estado vocal de mi carrera y hemos preparado un show con arreglos nuevos de las canciones de siempre entrelazándolas con las que escribí para el último álbum, mi primer trabajo como cantautor. Hay momentos de muchísimo vértigo y energía, llevo unos músicos muy especiales y un juego de luces superpotente, pero también cojo la guitarrina y me pongo al pie del escenario.

–¿Cómo ha vivido el paso de componer todos los temas de 'Inédito'?

–Cuando algo funciona cambiarlo es de valientes ¿No? Puede salir mal, es normal. Pero al final ha sido de forma natural, me lo pedía el cuerpo y cuando me di cuenta tenía un puñado de canciones que ya me quemaban, no me las podía quedar para mí. Las quise compartir y salió muy bien y la gente pide que siga por ahí.

–Al escribir sus temas ha tenido que mirarse dentro ¿compartirlos ha sido algo similar desnudarse?

–Es desnudarse completamente. Pero ha sido sanador. En algunas en tono de mea culpa, en otras en liberarse de una mochila o protestar por injusticias, en ocasiones hay una canción contra el bullying de una historia que viví cerca y que me afectó. Todas no son autobiográficas, pero soy observador y empático, y eso hace que las sienta, lógicamente, como en mi propia piel. La gente se identifica porque son cosas cotidianas y a todos nos ha tocado pasar por toda esa paleta de colores.

–Y musicalmente, ¿cómo ha sido coger el toro por los cuer nos?

–Creo en la música orgánica, en poner las prendas justas que necesita una canción. Como artista soy natural, sin artilugios. Pertenezco a la generación de cantantes que hemos crecido sin saber lo que es un autotune ni chiribitos, sino cantar a viva voz, yo hay momentos que quito hasta el micro. Es lo que a mí me emociona y donde hay piel al cantar, la hay al escuchar. Me vacío en cada concierto. Soy pasional e intenso (me lo dicen mi madre y mi pareja) y mi música no puede ser de otra manera.

–¿El éxito no le ha cambiado?

–He cuidado mucho que eso sea así, porque mi vida no siempre ha sido fácil. Llevo currando desde los 14 años, primero en la construcción, algo que no me llenaba y me preparé, estudié, sigo haciéndolo para ser cada día mejor. Y lo más importante es que no me gustan los palmeros. Tengo un entorno sano. Mi mánager es mi hermano, mi asistente un amigo de toda la vida. En un escenario me siento grande, pero cuando bajo vuelvo a ser Titín, el de siempre, y eso me hace feliz.