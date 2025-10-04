El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Actuación en Madrid de Forma Antiqva dirigida por Aarón Zapico.

Forma Antiqva lleva su música hecha con el corazón al Real Teatro de Retiro

La formación asturiana inauguró este sábado la temporada de este espacio madrileño vinculado al Teatro Real con un concierto didáctico

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:13

Comenta

Forma Antiqva protagonizó este sábado, y repite el domingo, el concierto de apertura de la temporada del Real Teatro de Retiro, vinculado al Teatro Real, ... en Madrid. La formación asturiana que dirige Aarón Zapico, interpretó una versión original de su último disco, 'De sópitu', transformando el concierto en una propuesta didáctica para el público familiar, infantil y escolar. «Estamos encantadísimos por varias razones, por hacer este programa, que nos encanta, al que le ponemos mucho cariño; por poder hacerlo en un sitio del prestigio de este teatro y en tercer lugar por hacerlo enfocado a una programación didáctica, puesto que nos parece importante la difusión de este repertorio y que los niños puedan tener un incentivo más a la imaginación», afirma Aaron Zapico tras la actuación.

