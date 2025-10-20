La gira de la cantante Anastacia hará parada en Gijón el 24 de octubre de 2026 Según la información publicada en redes sociales por la artista, habrá otras dos citas en España, San Sebastián y Pamplona

E. C. Lunes, 20 de octubre 2025, 21:13 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

El mismo día que salían a la venta las entradas de La Oreja de Van Gogh para Gijón el año que viene, se dada a conocer otro concierto que a buen seguro hará las delicias de los fans. Se trata de Anastacia. Su NTK TOUR hará parada en la ciudad el próximo 24 de octubre de 2026.

La comunicación ha llegado desde las redes sociales de la artista, que ha publicado su listado de fechas para el año que viene y que incluye otras dos paradas en España, San Sebastián y Pamplona.

La entradas, según especifica, saldrán a la venta este viernes.