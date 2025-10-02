El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los gemelos Juan e Ignacio forman el dúo Morochos.

Ignacio Álvarez, cantante de Morochos: «Siempre nos han dicho que sobre el escenario somos igual que debajo y es un honor»

Este viernes 3 de octubre, de la mano de Momentos Alhambra, el dúo madrileño ofrecerá su primer concierto en Gijón dentro de su gira

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:51

Comenta

Los gemelos Juan e Ignacio Álvarez llevan poco tiempo en la música, pero ya pueden decir que tienen uno de los sonidos más personales de ... los últimos años, combinando sus raíces venezolanas con algunos de los referentes de nuestro país como Juanito Macandé o el Canijo de Jerez. Este viernes, de la mano de Momentos Alhambra, el dúo Morochos se estrena en Gijón, donde espera «conectar» con un público que sin duda disfrutará del buen rollo contagioso de los hermanos madrileños.

