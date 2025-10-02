Ignacio Álvarez, cantante de Morochos: «Siempre nos han dicho que sobre el escenario somos igual que debajo y es un honor»

Los gemelos Juan e Ignacio Álvarez llevan poco tiempo en la música, pero ya pueden decir que tienen uno de los sonidos más personales de ... los últimos años, combinando sus raíces venezolanas con algunos de los referentes de nuestro país como Juanito Macandé o el Canijo de Jerez. Este viernes, de la mano de Momentos Alhambra, el dúo Morochos se estrena en Gijón, donde espera «conectar» con un público que sin duda disfrutará del buen rollo contagioso de los hermanos madrileños.

–Vienen haciendo una gira con varios 'sold out' sin llevar mucho tiempo en la música. ¿Cómo se vive algo así?

–Estamos muy contentos para el poco tiempo que llevamos. Es la segunda gira del disco que hemos sacado, 'De dónde vengo', y estamos muy contentos con la acogida y sobre todo aprendiendo mucho de este camino, que la industria de la música siempre es complicada.

–¿Cómo nace Morochos?

–Surge en cuarentena. Estábamos en Brasil, mi hermano y yo, y en ese momento nos llama el consulado y nos dice que va a entrar un virus, van a cerrar las fronteras y nos recomiendan volver. Nos volvemos a España y, ante esa situación de cuarentena y de encerrarnos, decidimos empezar a hacer canciones. La verdad es que fue accidentalmente, no fue algo premeditado, pero la vida nos ha ido llevando hasta donde estamos ahora y estamos muy felices.

–¿Cómo dirían que ha evolucionado su sonido en este tiempo que llevan en la música?

–Empezó con un sonido acústico. Siempre hemos escuchado a músicos como Juanito Macandé, el Canijo, y la verdad es que era música que nos encantaba. Empezamos desde ese lado, con ese respeto a todos estos músicos que nos encantan, y ahora, con el tiempo, vamos conociéndonos más y sobre todo buscando el sonido que nos caracteriza. Siempre hemos dicho que queremos demostrar o mostrar en nuestro proyecto nuestras dos raíces: venezolana y madrileña. Nuestra madre es de Venezuela y nuestro padre de Madrid, hemos mamado ambas músicas y queríamos reflejarlo. Estamos todavía en la búsqueda de ese sonido pero está siendo un trabajo precioso. Ya con el segundo disco que vamos a sacar en 2026, si todo va bien, estará todo más avanzado y más concreto.

–¿Qué les gustaría que el público encontrase en su música?

–Autenticidad. Siempre nos han dicho que encima del escenario somos igual que debajo, y la verdad es que esto es un honor, porque siempre que haces un proyecto te creas una identidad, un personaje, o buscas una personalidad, y lo que buscamos es ser nosotros mismos, ser verdaderos y auténticos, que es lo que da originalidad. Así que esperemos siempre estar ahí y no perder la autenticidad.

–Si tuviera que elegir la canción que disfruta más tocando en directo, ¿cuál sería?

–Yo creo que 'De dónde vengo', que es la canción que abre el show y da nombre al disco. Por varias razones: a nivel rítmico es la que más tiene al público enchufado, es la más jaleosa. Y luego, también es la que cuenta nuestra historia, y es un orgullo empezar hablando de nuestras raíces y que el público esté ahí con nosotros.

–Es un primer disco muy personal, ¿no?

–Sí, no ha sido buscado, pero al final, tras meses de composición, decidimos elegir las que entraban en el disco y todas seguían el concepto de hacer un homenaje a todas las personas que nos han ayudado a llegar donde estamos. Ahora, el siguiente disco va ir por otro lado. Siempre es un reto conceptualizar una idea y hacer un disco en base a eso, así que seguiremos buscando la personalidad.

–¿Hay algo más que pueda adelantar de este próximo trabajo?

–Bueno, no hay nada que hayamos sacado todavía. Estamos inmersos en el estudio. Pero sí que podemos decir que es una evolución muy natural de lo que lo venimos haciendo, así que la gente va a encontrar lo mismo pero como si fuera el siguiente pokémon, cuando evoluciona.

–¿Algún logro en el horizonte que le haría especial ilusión?

–Bueno, hay muchos; esto es constante, siempre quieres más y siempre buscas llegar más lejos. El objetivo principal es el de la verdad y la autenticidad, tener respeto por el lugar de donde salen las canciones y hacer caso al corazón y lo que dicta. Nunca dejar que nos afecte la presión de la industria. Siempre que sea verdad, yo creo que será un objetivo cumplido.

–¿Qué le gustaría que se llevase el público de Gijón el próximo 3 de octubre?

–Por allí hemos estado muy poquito, Gijón es la primera parada, y la verdad es que esperamos conectar. Cada sitio tiene su especialidad y hace falta jugar con ellos para que encuentren a los Morochos de siempre. Esperamos volver y seguir morocheando por allí.