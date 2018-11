Gijón se convertirá en febrero en capital de la música electrónica El genio de Detroit Jeff Mills encabeza el cartel de In Door Gijón. / E. C. El americano Jeff Mills encabeza un cartel que ofrecerá actuaciones en el recinto ferial Luis Adaro, Laboral, el Teatro Albéniz, la sala Acapulco y el Mercado del Sur M. ROJO Miércoles, 14 noviembre 2018, 20:01

In Door Gijón (IDG) es el nombre del festival de música electrónica que se celebrará en Gijón en febrero. Nace de la iniciativa de las promotoras Grupo 360 y La Real Producciones, con el apoyo de la empresa municipal Divertia Gijón S.A., de OTEA, de la Cámara de Comercio de Gijón, Laboral Ciudad de la Cultura y Mercado del Sur, con la pretensión de convertirse en el principal festival invernal de músicas electrónicas del norte de España.

In Door Gijón combinará actividades multitudinarias en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, con actuaciones gratuitas en otros puntos de gijón, como la Sala de Pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura, el Teatro Albéniz, la Sala Acapulco del Casino de Asturias, la terraza del Ambigú y una sesión vermú en el Mercado del Sur

El cartel estará encabezado por el genio de Detroit Jeff Mills, al que acompañarán más de 20 artistas entre los que destacan los dj's Óscar Mulero, Mind Against, Matrixxman, Veronica Vasicka, Pional, y Adam Port y los directos de Âme, Booka Shade, Vitalic, Akkan, Boston 168 o el asturiano Another Machine. Así, hasta 20 artistas. Las entradas tendrán un precio promocional de 25 euros que permitirán la asistencia a todas las actuaciones, aunque no se garantizará el acceso a los recintos más pequeños, cuyo aforo es limitado.

Síguenos en: