Jennifer Lopez hará gira por España en julio

La cantante Jennifer Lopez, una de las artistas más influyentes del panorama internacional, ha anunciado para este verano una gira por España. Pontevedra es la ciudad en la que la estadounidense comenzará su recorrido por los escenarios, como parte de su 'Up all night live in 2025', donde recalará el 8 de julio. Posteriormente, continuará por Cádiz, Málaga, Barcelona y Bilbao.

Jennifer Lopez actuará el próximo mes de julio en cinco ciudades españolas en una gira que comenzará el día 8 en Pontevedra (Parque Tafisa), el 10 en Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla), el 11 en Málaga (Estadio Atletismo Ciudad de Málaga), el 15 en Barcelona (Palau Sant Jordi) y el 16 en Bilbao (BEC!). Madrid, sin embargo, no aparece en el calendario de la diva del pop dentro de la gira, que su promotora ha anunciado como «una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos».

Tras más de seis años de su último concierto en España, la artista norteamericana volverá a subirse a los escenarios del país. La última vez fue en 2019 en un único concierto en Fuengirola (Málaga) y, antes de eso, actuó en el año 2012 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, también como una única fecha.

Jennifer López ha logrado, a lo largo de sus años de su carrera como cantante, bailarina y actriz, vender más de 80 millones de discos. También ha sido la protagonista de películas como 'Selena' (1997), 'Anaconda' (1997) y 'La celda' (2000). Y fue en 1999 cuando debutó por primera vez en la música con un álbum titulado 'On The 6', en el que incluyó éxitos como 'If You Had My Love', 'Let's Get Loud' y 'Waiting For Tonight'.

En 2024 publicó el noveno y último disco por el momento de su trayectoria, 'This Is Me… Now'. Sin embargo, la acogida no fue la esperada. La obra experimentó una importante bajada en cifras, a pesar de que llegaba diez años después de su última publicación, 'A.K.A.' (2014), y que había gran expectación sobre él.