Jorge Martínez, de Ilegales, en pleno concierto. E. P.

Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer

La banda cancela todos los conciertos «por tiempo indefinido» para que el líder del grupo «pueda recuperarse»

Sheila Vaca

Sheila Vaca

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:05

Ilegales ha dado este viernes una noticia que a nadie le gustaría leer. El vocalista y líder de la banda, Jorge Martínez, padece cáncer, del que ya se encuentra en tratamiento. Debido a ello el grupo se ha visto obligado a cancelar todos los conciertos «por tiempo indefinido».

«En los últimos días la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer. La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías en recuperarse», explican desde Ilegales en un comunicado que han compartido en sus redes sociales.

Desde Ilegales envían sus más sinceras disculpas a aquellas personas que habían comprado sus entradas para disfrutar de alguno de los conciertos que tenían agendado. «Queremos transmitir nuestro agradecimiento al público, siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera», transmiten en su escrito.

Tienen claro que ahora es momento de priorizar la salud de uno de sus miembros más destacados, quien siempre lo ha dado todo sobre los escenarios de aquí y allá. «Confiamos en que la fortaleza y el carácter de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto pueda reencontrarse con su público ante los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibidos en estos momentos tan complicados».

