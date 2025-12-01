El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Judas Priest llegará a España en 2026 con su gira Faithkeepers. Instagram

Judas Priest ya tiene fechas para sus dos únicos conciertos en España

Su gira Faithkeepers recalará en nuestro país este mes de agosto

José Luis Ruiz

José Luis Ruiz

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:57

Judas Priest recalará en España el próximo verano con su gira Faithkeepers en la que están presentando su último disco 'Invincible Shield' y celebran sus 56 años sobre los escenarios.

De momento la banda ha confirmado dos fechas en nuestro país: el 18 de agosto en el Navarra Arena de Pamplona y 20 de agosto en el Roig Arena de Valencia.

La venta de entradas para el público en general se abrirá el 4 de diciembre y para socios de la web de venta de las mismas, el día 3.

Los líderes del heavy metal mundial, artífices de discos legendarios como 'British Steel' o 'Painkiller' cumplen ya más de medio siglo sobre los escenarios desde sus inicios en Birmingham en 1969.

En estos dos conciertos estarán acompañados por Airbourne, la banda australiana que vive el hard rock en su forma más salvaje, y por los alemanes Accept, que celebran el 40 aniversario de 'Balls To The Wall'.

