Luanco se rinde al mar y a Manolo Díaz

Comenzó ayer Luanco al Mar de la mejor manera que puede hacerlo un certamen dedicado a la música: honrando a los grandes. Y, de entre ... todos ellos, el elegido para recibir el galardón 'Esencia Luanco al Mar' fue uno de nuestros compositores e intérpretes más reconocidos, que últimamente acumula aplausos y premios en su tierra. Manolo Díaz recibió con agrado el reconocimiento a su trayectoria, en un acto al que no faltó el alcalde del Ayuntamiento de Gozón, Jorge Suárez, ni, por supuesto, el director del festival, Enrique Granda. «Yo no he nacido en Luanco, pero siempre me he sentido luanquín», fueron las emocionadas palabras de un hombre con capítulo propio en la historia de la música.

Ampliar Pignoise subió al escenario la primera noche de festival. Luanco al mar

Fue el grupo Pignoise, que también puede presumir de asturianía –su bajo Pablo Álvarez es de Gijón–, el primero en subir el escenario con el cometido de dar inicio a un festival que cada año se consolida un poco más como una de las citas imprescindibles del verano asturiano.

Hoy la programación no puede ser más familiar: la Granja de Zenón, primero, y el espectáculo 'ABBA, the new experience', después, se harán fuertes al borde del mar, en el muelle viejo, para hacer las delicias de todos los públicos sin distinción de edad.

El domingo será el turno de otro viejo conocido en la región, el pianista libanés Ara Malikian, que bajo el título 'Intruso' –nada más lejos de la realidad, al menos, en esta tierra– presentará su nueva gira. La semana comenzará fuerte, con Rozalén, una de las apuestas seguras de este festival que el martes echará el cierre tras cinco días de diversión con la actuación del cómico asturiano Joaquín Pajarón y su 'Radio Pajarona'.