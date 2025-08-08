El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manolo Díaz junto al alcalde gozoniego, Jorge Suárez, y el director del festival, Enrique Granda.

Luanco se rinde al mar y a Manolo Díaz

Antes del inicio del ciclo de conciertos que cada verano acoge la villa gozoniega y que arrancó con Pignoise sobre el escenario, el certamen quiso honrar al compositor asturiano por su trayectoria

A. C. Rodríguez

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:20

Comenzó ayer Luanco al Mar de la mejor manera que puede hacerlo un certamen dedicado a la música: honrando a los grandes. Y, de entre ... todos ellos, el elegido para recibir el galardón 'Esencia Luanco al Mar' fue uno de nuestros compositores e intérpretes más reconocidos, que últimamente acumula aplausos y premios en su tierra. Manolo Díaz recibió con agrado el reconocimiento a su trayectoria, en un acto al que no faltó el alcalde del Ayuntamiento de Gozón, Jorge Suárez, ni, por supuesto, el director del festival, Enrique Granda. «Yo no he nacido en Luanco, pero siempre me he sentido luanquín», fueron las emocionadas palabras de un hombre con capítulo propio en la historia de la música.

