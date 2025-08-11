Maluma, a una seguidora: ¿Cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto? El cantante detuvo su último concierto en México para reprender a una espectadora que acudió con su hijo: «No sé qué está haciendo aquí, la próxima vez, protégele los oídos»

E. C. Lunes, 11 de agosto 2025, 13:24 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

«Con todo el respeto, yo soy padre», comenzaba Maluma durante su último concierto en México, dentro de su +Pretty +Dirty World Tour, que comenzó en marzo de este año en Barcelona. El cantante quiso interrumpir el directo para dirigirse a una seguidora que había acudido al multitudinario evento con un bebé de un año.

El momento, que se ha hecho viral en las redes sociales, tuvo lugar mientras interpretaba uno de sus temas, pero cuando el artista vio entre el público la escena de una espectadora jugando con su hijo, detuvo el espectáculo.

«¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?», cuestionó Maluma delante de los miles de asistentes a su concierto en Ciudad de México. «No sé qué está haciendo aquí, la próxima vez, protégele los oídos».

El cantante mostró su preocupación por la presencia del bebé en una concierto en el que «los decibelios están durísimos». «Es un acto de irresponsabilidad. Su bebé no sabe ni qué está haciendo aquí. No es un juguete, no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el cariño y respeto, yo soy papá y nunca la habría llevado a un concierto», explicó Maluma, que obtuvo una oleada de aplausos por parte del público.