El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Maluma, durante un concierto en México. EFE

Maluma, a una seguidora: ¿Cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?

El cantante detuvo su último concierto en México para reprender a una espectadora que acudió con su hijo: «No sé qué está haciendo aquí, la próxima vez, protégele los oídos»

E. C.

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:24

«Con todo el respeto, yo soy padre», comenzaba Maluma durante su último concierto en México, dentro de su +Pretty +Dirty World Tour, que comenzó en marzo de este año en Barcelona. El cantante quiso interrumpir el directo para dirigirse a una seguidora que había acudido al multitudinario evento con un bebé de un año.

El momento, que se ha hecho viral en las redes sociales, tuvo lugar mientras interpretaba uno de sus temas, pero cuando el artista vio entre el público la escena de una espectadora jugando con su hijo, detuvo el espectáculo.

«¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?», cuestionó Maluma delante de los miles de asistentes a su concierto en Ciudad de México. «No sé qué está haciendo aquí, la próxima vez, protégele los oídos».

El cantante mostró su preocupación por la presencia del bebé en una concierto en el que «los decibelios están durísimos». «Es un acto de irresponsabilidad. Su bebé no sabe ni qué está haciendo aquí. No es un juguete, no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el cariño y respeto, yo soy papá y nunca la habría llevado a un concierto», explicó Maluma, que obtuvo una oleada de aplausos por parte del público.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  2. 2 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  3. 3 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  4. 4 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  5. 5 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  6. 6 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  7. 7 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Maluma, a una seguidora: ¿Cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?

Maluma, a una seguidora: ¿Cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?