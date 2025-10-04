Romeo y Julieta, en Oviedo: canto al amor eterno más allá de la muerte

Aunque no fue fraile, a Charles Gounod (1818- 1893) algunos amigos le llamaban 'el monje casquivano'. De cintura para arriba, Gounod estaba poseído de ... un misticismo religioso que le empujaba a la vida monacal. De cintura para abajo, era un hombre erótico y enamorado. Es comprensible la fascinación que produjo en el joven Gounod la lectura de 'Romeo y Julieta', de Shakespeare, y, muy especialmente, la 'Sinfonía dramática Romeo y Julieta', de Berlioz. Esta peculiar sinfonía coral que Gounod interpretó al piano ante Berlioz antes de que la partitura se hubiese editado –la había memorizado en los ensayos, con gran sorpresa del compositor–, influyó más en Gounod que algunas óperas como 'Capuletos y Montescos', de Bellini. Para la elaboración del libreto, Gounod acudió a los escritores Jules Barbier y Michel Carré, este último coautor del libreto de 'Fausto'. Salvo algunas licencias como la boda secreta de los amantes de Verona en el tercer acto, el libreto sigue las líneas generales de la obra de Shakespeare.

Estrenada en el Teatro Lírico de París en 1867, el año de la Exposición Universal, 'Romeo y Julieta' se identificó con la pujanza artística del Segundo Imperio, eje de los fastos universales parisinos. La obra fue un éxito aún mayor que 'Fausto', representándose 120 veces el año de la Exposición y considerándose en ese tiempo como una de las cimas de la Gran Ópera romántica francesa. Actualmente, aunque sigue siendo una ópera de repertorio, no son muy frecuentes sus representaciones. Según las estadísticas de Opera World ocupa un discreto 65 puesto entre las óperas más representadas en los últimos años.

En la ópera de Oviedo, 'Romeo y Julieta' figura en dos temporadas. La primera en 1983, con Valerie Masterson como Julieta y Alain Vanzo en el papel de Romeo. La segunda vez, en el 2002, con Ainhoa Arteta y Rolando Villazón, que debutaron en el Campoamor con esta obra. De nuevo regresa al coliseo ovetense la ópera de Gounod, en una nueva coproducción de la Ópera de Oviedo y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, los días 10, 12, 15, 17 (función Viernes Ópera, fuera de abono) y 18 de octubre. Contará con la dirección musical de Audrey Saint- Gil al frente de Oviedo Filarmonía, y la dirección escénica de la artista romana Giorgia Guerra, con escenografía de Federica Parolini. Estará interpretada por Génesis Moreno (Julieta), Ismael Jordi (Romeo), David Lagares (Fray Lorenzo), Olga Syniakova (Esteban), Régis Mengus (Mercucio), Sandra Pastrana (Gertrudis), Carlos Cosías (Teobaldo), Enmanuel Faraldo (Benvolio), Sebastià Peris (Pârís), José Manuel Díaz (Gregorio), Enric Martínez- Castignani (Capuleto), Juan Laborería (el duque de Verona) y el Coro Titular de la Ópera de Oviedo (Coro Intermezzo), dirigido por Pablo Moras. El viernes 17, Annya Pinto, Mario Bahg, Gabriela Flores, Carlos Reynoso y Jacob Abel interpretarán los papeles de Julieta, Romeo, Esteban, Mercucio y Fray Lorenzo.

'Romeo y Julieta' se estructura en un prólogo y, como era preceptivo en la 'Grand Opèra' cinco actos. Gounod buscó desarrollar una sólida progresión dramática en cada acto. El prólogo es la obertura inicial que desemboca en una intervención coral en la que explica y anticipa la acción. Al final del prólogo, la orquesta enuncia el tema del amor, idea recurrente en diversos momentos de la obra. El primer acto es el del baile en el palacio de los Capuleto, al que 'se cuelan' Romeo y Mercucio. Es el nacimiento del amor entre un ensimismado Romeo, y una Julieta adolescente con ganas de vivir. El segundo acto es el del balcón de Julieta. Dúos de amor y un delicado nocturno orquestal recrean un delicado fondo intimista. En el primer cuadro del tercer acto, fray Lorenzo oficia la boda de Julieta Romeo. En el segundo cuadro, Romeo mata a Teobaldo, primo de Julieta, lo que desencadena la tragedia. El cuarto acto es el de la consumación del amor en la alcoba de Julieta. Romeo debe partir al exilio. Mientras tanto, en el segundo cuadro, se representa la malograda boda de una Julieta narcotizada, con Pâris. El acto final se desarrolla en la cripta funeraria de los Capuleto, que acoge el aciago destino de los dos amantes.

La partitura sigue con una sucesión de números, pero a diferencia del belcantismo italiano, estos números mantienen una continuidad entre sí, buscando de este modo esa progresión dramática característica de la obra. En la obertura y luego en cada acto, la orquesta posee un importante papel, con páginas sinfónicas características que subrayan el carácter emocional del drama. El clarinete, asociado al rol de Romeo, las cuerdas divididas o la sonoridad del arpa confieren a la orquestación una cierta languidez que anticipa la música de Massenet y Debussy.

'Romeo y Julieta' es una ópera en la que la emoción se expresa a través de las voces. Nos encontramos con pasajes individuales de singular belleza como la arieta vals 'Je veux vivre dans ce rêve' (Quiero vivir en este sueño), la cavatina en estilo italiano 'Ah, leve- toi soleil', un canto al amanecer que canta Romeo, o la delicada canción del paje Esteban. En este aspecto vocal, los dúos poseen una mayor trascendencia emocional y dramática que las arias. Cada punto culminante de la obra, se subraya con la fuerza emocional de un gran dúo como símbolo de la unión en una misma pasión, de dos corazones.