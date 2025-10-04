El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La obra pudo verse el año pasado en el Euskalduna de Bilbao, coproductor del montaje. E. C.

Romeo y Julieta, en Oviedo: canto al amor eterno más allá de la muerte

La ópera de Gounod 'Romeo y Julieta', segundo título de la 78 Temporada ovetense, llega al Campoamor a partir del viernes

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:22

Comenta

Aunque no fue fraile, a Charles Gounod (1818- 1893) algunos amigos le llamaban 'el monje casquivano'. De cintura para arriba, Gounod estaba poseído de ... un misticismo religioso que le empujaba a la vida monacal. De cintura para abajo, era un hombre erótico y enamorado. Es comprensible la fascinación que produjo en el joven Gounod la lectura de 'Romeo y Julieta', de Shakespeare, y, muy especialmente, la 'Sinfonía dramática Romeo y Julieta', de Berlioz. Esta peculiar sinfonía coral que Gounod interpretó al piano ante Berlioz antes de que la partitura se hubiese editado –la había memorizado en los ensayos, con gran sorpresa del compositor–, influyó más en Gounod que algunas óperas como 'Capuletos y Montescos', de Bellini. Para la elaboración del libreto, Gounod acudió a los escritores Jules Barbier y Michel Carré, este último coautor del libreto de 'Fausto'. Salvo algunas licencias como la boda secreta de los amantes de Verona en el tercer acto, el libreto sigue las líneas generales de la obra de Shakespeare.

