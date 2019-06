Rosalía reina en el Festival Primavera Sound con un ovacionado concierto Rosalía, durante el concierto de la jornada de clausura del Primavera Sound. / Marta Pérez (Efe). El festival vive una tarde de divas con unas empoderadas Nathy Peluso y Kali Uchis EUROPA PRESS Barcelona Sábado, 1 junio 2019, 23:24

La cantante catalana Rosalía ha reinado la noche de este sábado en el Festival Primavera Sound de Barcelona con una ovacionada actuación de una hora en la que ha transitado desde su repertorio más flamenco, pasando por el dance y hasta su lado más 'hype', con una veintena de canciones, entre las que ha contado con la colaboración de James Blake.

Ante miles de espectadores, la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha empezado con una breve coreografía para arrancar con un sentido 'Pienso en tu mirá' ante los aullidos de los fans, a los que ha dicho en catalán: «Es un honor estar aquí. Gracias por todo el amor».

La cantante ha seguido con 'Como Alí' y ha explicado que cuando estudiaba en la Esmuc «escuchaba mucho a un artista que tuvo la suerte de conocer en enero», en referencia a James Blake, al que ha dado la bienvenida al escenario para cantar juntos su tema conjunto 'Barefoot in The Park' en una emotiva interpretación.

La artista, de 25 años y con fans asomados desde la autopista, ha hecho después alarde de su dominio vocal con una aplaudida 'De Madrugá', para mandar después un saludo a Refree con el que hizo el primer disco, del que ha interpretado un bello 'Catalina'.

Pese a los miles de asistentes, Rosalía ha seguido con el intimista 'Que no salga la luna', ha continuado con 'Maldición' y después con un remix de 'Las Grecas' con su icónico y setentero 'Te estoy amando locamente'.

Se ha hecho un silencio casi sepulcral con 'A ningún hombre', que ha terminado en gran aplauso, y después ha llegado 'De aquí no sales' con unos rugidos de motor que si en el Sónar de 2018 fueron acompañados de un quad en el escenario, en el Primavera Sound han sonado de forma simbólica y austera.

Inmortalizada por miles de móviles, la cantante ha entonado un aplaudido 'Di mi nombre', a la que ha seguido la ténue 'Bagdad', dando después un giro hacia el trap con 'Brillo' en la que se ha calzado unas gafas de sol antes de pasar a un remix de 'Parrita': «Un artista que tanto me inspira»; y ha cerrado el bloque con 'Santería', con la que ha presentado a su banda.

Para terminar, la cantante ha levantado el vuelo con 'Lo presiento', después ha regalado a los asistentes una enérgica 'Con Altura', y ha rematado la faena preguntando «quién lleva hoy las uñas hechas» para interpretar con 'Aute Coture', cuyo vídeo ha registrado cuatro millones de visualizaciones en su primer día de estreno.

Rosalía ha culminado un concierto de éxito con el ineludible y esperado 'Malamente', congregado a sus pies a un público muy diverso: millennials, menores de edad acompañados por sus padres, 'hipsters' escépticos y muchos entusiastas de la cantante.

Nathy Peluso

Ha precedido a Rosalía la argentina afincada en Barcelona Nathy Peluso, que ha arrancado puntualmente con su icónico jazz y hip hop vocal, con registros tan variados como la salsa y el swing ya conocido por los barceloneses -donde ha actuado con anterioridad-, y donde ha interpretado a golpe de caderas y con una gran fortaleza física y musical temas como 'Estoy triste', 'Hot Butter', 'Sandía' y su 'Natikillah', con los que ha conseguido que toda la pista bailara en una única fiesta que ha terminado con coreografía.

También ha actuado antes en el Fòrum la fidelizada banda Shellac, que ha visitado una docena de veces el certamen y lo ha vuelto a hacer con su 'Dude Incredible' de 2014 y empezando el concierto con un humorístico 'Here we are again'.

Igualmente, ha sido una tarde para disfrutar del cóctel de pop, funk y R&B de la colombiana-estadounidense Kali Uchis con espíritu de sensual reina del pop, que ha hecho de la explanada un guateque con temas como 'Nuestro planeta', mientras al otro lado los fans ya hacían cola para ver a Rosalía.

La XIX edición del festival cerrará en el Parc del Fòrum a altas horas de la madrugada tras las actuaciones de Solange con su nuevo 'When I Get Home'; J Balvin con el reguetón y 'Mi gente', y el británico James Blake clausure con 'Assume Form'.