Mariano Rivas, director de orquesta: «Siempre se ha menospreciado la zarzuela»

Viene a festejar los 30 años de la municipalización del Teatro Jovellanos y se da la circunstancia de que su padre, Francisco Javier Rivas, fue ... el maestro que rehabilitó entonces las vidrieras exteriores e interiores. Lo cuenta con orgullo infinito Mariano Rivas, ese director de orquesta nacido en Gijón que tiene el mundo entero por escenario, pero para quien volver a casa siempre es una celebración. El sábado y el domingo dirige a la Orquesta Mercadante en la Gran Gala de zarzuela y música española (20 horas). Alexandra Zamfira, soprano; Quintín Bueno, tenor, y la bailarina Natalia Preisig les acompañarán en el escenario.

–En el último Concierto de Año Nuevo estuvo espiritual y musicalmente, pero no físicamente, así que le imagino con ganas de volver.

–Pues sí, ni se imagina. El Jovellanos es mi casa, es el teatro de Gijón, es el teatro que apostó por mí y creo que no le he defraudado, puede gustar más un proyecto musical que otro pero creo que no he defraudado.

–Viene con un programa muy especial.

–Cuando hablamos con el concejal y con el departamento de programación nos plantearon que querían hacer algo especial, homenajear de forma musical al teatro y me preguntaron qué podíamos hacer. Yo en los conciertos de Año Nuevo siempre meto algún guiño zarzuelero u operístico y les comenté hacer una gran gala de zarzuela y música española con cantantes de cierto renombre. La orquesta ya cumplió cinco años y medio de andadura, está formada en Madrid por lo mejorcito, acabamos de hacer una 'tournée' en China de 19 conciertos y una 'Luisa Fernanda' en la Escuela de Canto de Madrid y ahora estamos muy contentos de hacer esta gala y homenajear al género lírico español. Siempre se ha menospreciado mucho la zarzuela, siempre se ha tratado como a la hermana menor de la ópera. Hace poco estuve con Plácido Domingo, que vino a vernos porque ha hecho todo en 'Luisa Fernanda' y es una zarzuela que le gusta mucho. Como nos conocemos desde hace tiempo, le dije si podía pasar a vernos y animar a los jóvenes cantantes. Lo hizo, le encantó y le conté que precisamente el tenor iba a hacer una de las romanzas en Gijón. Y le cuento lo de Plácido porque salvo él y Teresa Berganza y grandes como Carreras, siempre se ha maltratado el género.

–¿Cómo se la ha maltratado?

–Lo han hecho actores que cantaban un poquitín, y es mucho más difícil que la ópera. Está en el limbo, en el límite entre el tenor y el barítono, y con la soprano, lo mismo; la que es soprano no llega abajo y la que es mezzo no llega arriba. Es un género complicado y aquí lo van a cantar cantantes no consagrados pero sí muy buenos, como Alexandra Zamfira, que está ganando concursos en todos los sitios, o Quintín Bueno, que estuvo en el Concierto de Año Nuevo de Gijón y es un tenor que va a gustar, es un pura sangre, con mucho nervio. Están también una pianista china especialista en la música de Falla y una bailarina. Yo creo que va a gustar. Va a haber de todo: un repertorio sinfónico con oberturas y preludios de zarzuelas más carismáticas y romanzas y dúos de zarzuelas.

–Ha sido difícil elegir el repertorio.

–No es fácil. Lleva tiempo, porque hay que elegir repertorio para orquesta, para los cantantes, ensayar con los cantantes, que coincidan las voces, que haya textura, empaste. Y todo eso sin descuadrar el tiempo, las partes, ir in crescendo desde el punto de vista musical, también desde el punto de vista del cansancio vocal, que es necesario tenerlo en cuenta, puesto que hay que dejar espacios de descanso. No es solo la elección, es también el orden y el gusto.

–Están ensayando en Madrid y llegan a Gijón el mismo sábado.

–Sí, los ensayos los hacemos en la sede de la Sinfónica de la Comunidad de Madrid (ORCA) en Hortaleza. Yo ya he ensayado previamente a piano con los cantantes. Es un repertorio muy exigente a nivel vocal y creo que al público le va a gustar, porque son obras muy conocidas. Animo a todo el mundo a que vaya, no va a ser un programa de abono de súper entendidos, tiene un carácter muy popular. Vamos a hacer los grandes 'hits' de la zarzuela y la música española.

–Se trata de que todos los públicos lo disfruten.

–Claro. Se trata de llegar al gran público. Estoy satisfecho porque fuera de lo que es el marco de Año Nuevo y navideño, la música clásica siempre cojea un poco y dos actuaciones son muchas. Pero la zarzuela sí que gusta en Gijón. Asturias tiene tradición, así como Madrid siempre fue más operística, Gijón es más zarzuelera.

–Usted lo decía, cinco años de la Orquesta Mercadante, que está ya muy consolidada y acaban de volver de China.

–Tenemos doble cast, no todos los que estuvieron en China estarán en Gijón, pero sí es cierto que este tipo de viajes te ayudan a descubrir sonoridades nuevas y el tiempo hace que todos nos conozcamos mejor. Los músicos ya saben lo que me gusta, conocen mis gestos y eso ayuda muchísimo porque yo me siento más libre a la hora de interpretar. Se nota. Somos como una gran familia.

–¿En qué otros proyectos está trabajando?

–Estamos preparando una gira por Malasia y algún que otro bolillo por Madrid y por la comunidad. En verano tengo que volver a China, pero antes tengo unos conciertos en Alemania, y hay más cosas, pero como no está confirmado prefiero callar. Estoy a tope, pero feliz.