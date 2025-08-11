El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cantaor Gregorio Moya posa con la Lampara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. EFE

Gregorio Moya

Cantaor
«Siento como siento y canto como canto. La etiqueta de Morente me pesa mucho»

A sus 40 años, se hizo el sábado con la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, dotado de 15.000 euros

Patricio Peñalver

La Unión (Murcia)

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:35

A sus 40 años, el cantaor manchego Gregorio Moya hizo este sábado historia. El de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, no solo se hizo ... con la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, el máximo galardón, dotado con 15.000 euros, del certamen que ha impulsado la carrera de artistas flamencos como Miguel Poveda, Arcángel, Carmen Linares o Sara Baras, sino que arrasó con tres premios más. Moya logró convencer al jurado y consiguió aplausos unánimes del público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  5. 5 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol
  9. 9 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Siento como siento y canto como canto. La etiqueta de Morente me pesa mucho»

«Siento como siento y canto como canto. La etiqueta de Morente me pesa mucho»