Antonio Hedrera, Montserrat López Moro y Oliver Suárez, durante la presentación en el Ayuntamiento de Gijón. Damián Arienza

La Sociedad Filarmónica supera los 300 socios y crece en su nueva temporada

La entidad gijonesa ofrecerá 16 conciertos desde el 11 de octubre, cuando el Cuarteto Casals dé inicio al programa, hasta el 5 de junio

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:53

La Sociedad Filarmónica de Gijón afronta una nueva temporada de conciertos, reforzando su apuesta por la música de cámara y con la satisfacción de haber ... logrado superar la barrera de los 300 socios, un hito al que se añade la cifra positiva del aumento en un 24% de la asistencia a los recitales desde que estos fueron abiertos al público en general. Así lo aseguró su presidente, Antonio Hedrera, ayer en la presentación del programa para los próximos nueve meses, en la que estuvo arropado por la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, y el presidente de Divertia, el concejal no adscrito, Oliver Suárez.

