La Sociedad Filarmónica supera los 300 socios y crece en su nueva temporada

La Sociedad Filarmónica de Gijón afronta una nueva temporada de conciertos, reforzando su apuesta por la música de cámara y con la satisfacción de haber ... logrado superar la barrera de los 300 socios, un hito al que se añade la cifra positiva del aumento en un 24% de la asistencia a los recitales desde que estos fueron abiertos al público en general. Así lo aseguró su presidente, Antonio Hedrera, ayer en la presentación del programa para los próximos nueve meses, en la que estuvo arropado por la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, y el presidente de Divertia, el concejal no adscrito, Oliver Suárez.

Durante el acto de presentación, la edil de Cultura reveló la inminente firma de un nuevo convenio de colaboración para el año 2026 con la Filarmónica, un anuncio que agradeció el presidente de la entidad: «Por el apoyo decidido tanto de la Fundación Municipal de Cultura como por Divertia y el Teatro Jovellanos por el convenio que nos permite desarrollar allí parte de nuestra temporada». Extendió su gratitud al gobierno del Principado y los mecenas de la asociación: Hospital Ribera Covadonga, Fundación Alvargonzález y la Cámara de Comercio de Gijón

En total serán 16 los conciertos ofrecidos por la Filarmónica, la mayoría en el Teatro Jovellanos y el primero de ellos tendrá lugar el próximo 11 de octubre con la presencia del prestigioso Cuarteto Casals. Lo seguirá la representación de 'Gianni Schichi' con la compañía infantil La Federica el domingo 26. En noviembre, habrá sendas colaboraciones con Jazz Xixón: 'Kind of Beethoven' de Xavi Torres Trío, el miércoles 5, y con el Festival de Cine de Gijón (FICX), el domingo 16 y la actuación del Trío Arbós con música de Sephen Prutsman para la proyección de 'El maquinista de la General'. Y en diciembre, el Trío Preseli interpretará el miércoles 3 obras de Schubert, Berlioz, Nelson y otros autores, además de un concierto benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer el día 17 con la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo.

El programa para 2026 arranca con el Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Alvargonzález y un recital de Juan Cossío y Andrés Rubio el miércoles 21 de enero, al que seguirá, el día 28, el Cuarteto Iberia y el 11 de febrero, la pianista Miyu Shindo. En colaboración con Poex, el 18 de marzo actuarán el tenor Luken Munguira y al pianista Aurelio Viribay y el domingo 29 la Iglesia de San Pedro acogerá el concierto de Semana Santa con L'Alcordanza Camerata interpretando 'Stabat Mater'. En abril habrá la ocasión de escuchar al Ensemble 4.70 el miércoles 8 y el día 22 al aplaudido Cuarteto Quiroga.

Las últimas propuestas para esta temporada 2025-2026 de la Filarmónica de Gijón serán el concierto de los ganadores del Concurso de Jóvenes Intérpretes, el 6 de mayo y el miércoles 20, un recital de Nadége Rochat y Noelia Rodiles. La clausura rendirá tributo a Falla con Moisés P. Sánchez, Ana María Valderrama y Pablo Martín Caminero el 5 de junio.