Rubén Manchón, guitarrista de Niña Polaca: «Si fuera por nosotros, hay canciones que no tocaríamos nunca»

Será su primera vez en Gijón y tocarán arropados por bandas como Sexy Zebras, Zahara o Barry B, que completan el cartel de un ... Vibra Mahou que trae 12 horas de música en directo el próximo 24 de mayo. Hablamos con Rubén Manchón, guitarrista de Niña Polaca, el grupo madrileño-alicantino que está llenando salas y actuando en algunos de los festivales más potentes del panorama nacional.

–¿Qué nos puede adelantar del concierto?

–Pues nosotros estamos híper contentos. Siempre que vamos a festivales como este, con un cartel muy atractivo para nuestro gusto, nos lo pasamos genial. Siempre hay un ambiente muy chulo y como somos grupos muy afines, la gente que va se lo pasa increíble.

–Desde que arrancaron en 2018 hasta ahora, ¿cómo ve su evolución?

–Estamos en un punto bastante diferente al del principio, sobre todo porque al final intentas trabajar un poco según las referencias que tienes, la música que escuchas en ese momento y también tu situación vital. Por desgracia ya no tenemos 22 años. Si estuviéramos haciendo exactamente la misma música nos estaría faltando un poco de curiosidad.

–¿Hay alguna diferencia para ustedes entre los conciertos en sala y los festivales?

–Los festivales me gustan porque son un escaparate y, en un espacio de tiempo breve, le das al público los 'hits'. Y eso está bien porque es un concepto muy dinámico, muy potente. Y también está el añadido de que en el 'backstage' ves a gente, amigos y compañeros, que durante la gira de salas no ves. Es un poco como 'Camp Rock'. Y las salas lo que tienen es que tenemos el tiempo que queramos y podemos meter canciones más raras. Si por nosotros fuese, seguramente habría muchas canciones que tocamos en festivales que no tocaríamos nunca, las cambiaríamos por otras que no tocamos, pero que en sala sí metemos.

–¿Me puede poner un ejemplo?

–'Madrid sin ti' se iría fuera y metería 'Garabatos, despedidas'.

–Nunca han tocado en Gijón. ¿Qué espera del público gijonés?

–Pues mira, yo estuve el verano pasado con mis amigos en Gijón y me pareció la hostia: la gente, un ambiente chulísimo. gastronómicamente una pasada, los paisajes... y dije '¿por qué no hemos venido a tocar aquí?'. Yo me muero de ganas, además tengo la camiseta del Sporting y la tengo que estrenar.

–Comparten cartel con Sexy Zebras, con quienes tienen a medias una canción. ¿Podremos verles tocarla juntos?

–Pues la verdad es que no hemos hablado de esto, pero siempre acaba pasando. Tenemos muy buena relación, así que es muy probable. Si ellos pueden y por horarios les cuadra, se hará.