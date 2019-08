«'El ocaso de los dioses' es como 'Juego de tronos', pero en ópera» Por la izquierda, Marina Pardo y Sandra Ferrández. / PABLO LORENZANA Marina Prado (mezzosoprano) Sandra Ferrández (mezzosoprano)«La figura de diva es muy cansina y muy antigua», coinciden las cantantes, que el día 10 estrenarán 'El ocaso de los dioses' AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Viernes, 30 agosto 2019, 00:51

Rompen con el tópico de la rivalidad en escena para asegurar que ellas son «mezzosopranos y, sin embargo, amigas». Marina Pardo (santanderina afincada en Asturias, donde vive su novio, viola), en el papel de Wellgunde, y Sandra Ferrández (alicantina de Crevillente), como segunda Norna, pasan de desvelar su edad, «que luego lo utilizan en tu contra», se ríen, comadrean y comparten estos días ensayos de 'El ocaso de los dioses', el título que inaugura la temporada de la Ópera de Oviedo el 10 de septiembre. Y, cuando terminan de ensayar, hasta puede vérselas saliendo a tomar un vino juntas.

-¿Ejercen de divas?

-Sandra: En casa, sí. Pero solo en casa.

-Marina: ¡Uy, yo nada! Yo en casa soy súper maruja. Y en el escenario, donde menos. Esa figura de la diva no solo está desapareciendo, sino que nosotras queremos que desaparezca y que se nos valore por nuestro trabajo.

-Sandra: Y por ser buenas compañeras y tener buen rollo... Y, si puedes encontrar al menos a una o dos personas del montaje con las que tomarte una copa al terminar, pues genial. La figura de diva es muy cansina, muy antigua, y no va a ninguna parte.

-Falta les hará para afrontar una obra de cuatro horas de duración. Con los descansos, cinco.

-Marina: Sí. Es muy 'heavy'.

-Sandra: Hay que traerse el bocadillo (Ríe).

-Marina: Reconozco que hay que tener moral para venir, pero esta es una de mis óperas favoritas. De hecho, la única vez que he viajado para ver una ópera y no para cantarla ha sido a La Coruña para ver esta. Mi novio y yo somos fans. Nos parece alucinante. Existe el mito de que las óperas de Wagner son un peñazo, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo.

-¿Qué tiene para que les guste tanto?

-Marina: Pues que es como 'Juego de tronos', pero en ópera. Está inspirada en toda la mitología del norte, escandinava y alemana. Tenemos anillo, espada... De hecho, y sin querer hacer 'spoiler', la ópera se iba a llamar 'La muerte de Sigfrido'. Y, además, es la última de la tetralogía. Así que imaginaos el final de 'Juego de tronos', con Daenerys quemándolo todo. Pues una cosa parecida hace Brunilda.

-¿Alguna recomendación para el público?

-Marina: Yo lo que recomendaría a la gente que va a venir es que, ya que esta es la última temporada de la tetralogía de Wagner, se vean las anteriores. Hoy en día, en internet, tenemos información sobre lo que queramos. Siempre se lo digo a mis alumnos: «Buscad ahí, que está todo».

-Sandra: Yo les diría incluso que se vean las óperas enteras de la tetralogía subtituladas en español en YouTube antes de venir. Y, si no pueden, al menos que se lean el argumento.

-Marina: Sí, porque es un follón importante...

-¿Temen que muchos desistan aprovechando el descanso?

-Marina: No. Ayer mismo hablaba con Zoltan (Nagy), que ya hizo Alberich en 'Siegfried', y me decía que a él le deja admirado de que, en una función como esta, que es semiescenificada y en la que no hay tantos fuegos artificiales como en otras, la gente se quedaba hasta el final. El público de Oviedo es fantástico. Todo el mundo se queda hasta el final.

-Sandra: A mí me pasó lo mismo. Yo, con 'El oro del Rin', flipé de lo que le gustó al público de Oviedo. Teníamos miedo y fue un exitazo.

-La presencia de dos orquestas en el foso les dejará poco espacio.

-Marina: Sí, pero eso también es un aliciente para que la gente venga porque, visualmente, es muy atractivo. Tienes a la OSPA y la Ofil encima del escenario con una gasa por delante y toda la escena ocurre en un espacio mínimo. Aunque es verdad que el foso está subido, así que no nos caeremos. Escénicamente, la cosa se tiene que reducir. Nada de utilería. Ni muebles ni nada.

-La que también ha quedado expuesta ha sido la reputación de Plácido Domingo...

-Sandra: Yo lo único que puedo decir es que conozco a Plácido y me parece un señor amable, caballeroso, estupendamente educado, y que, hasta que no se demuestre lo contrario, de momento, es inocente.

-Marina: Y yo lo que digo es que deberíamos tener un poco más de prudencia a la hora de posicionarnos y esperar a ver cuál es el resultado si esto se investiga. Porque las que lo han denunciado también son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No solo Plácido, sino también ellas. Porque yo estoy viendo en las redes muchas acusaciones hacia ellas y eso tampoco puede ser. Y hay mucha presión en nuestro entorno para que nos posicionemos. Incluso hay agencias que están presionando para que las cantantes hagan un comunicado. Eso me parece gravísimo. En nuestro entorno todo el mundo habla de esto y ni nosotras mismas estamos del todo de acuerdo. Yo soy un poco más feminazi que ella (Ríe).

-¿Les ha ocurrido algo parecido a lo largo de su carrera?

-Sandra: A lo mejor, sí que has tenido que aguantar algún comentario que no viene a cuento, pero yo siempre he querido ser discreta. Así que, al primer comentario, le echas una mirada y, al segundo, vas a la persona y le dices: «Basta». Y no se repite.

-Marina: En todos los trabajos pasan cosas. En este, también. Eso sí: si sabes que le pasa algo así a una amiga, vas al cuello. Lo que dicen es que, a raíz de esto, va a salir mucho más...

-¿Manías y supersticiones?

-Sandra: Yo, a veces, me santiguo, pero no sé muy bien por qué (Ríe).

-Marina: A mí me da rabia cuando me desean suerte. Prefiero 'mierda'. Y, aunque no soy nada petarda, huyo de los locales donde se habla muy alto para no forzar la voz.

-¿Y al terminar la función les entran ganas de invadir algo?

-Marina: Sí. Un bar (Risas).

-Sandra: Pero no por nada, sino porque Oviedo te predispone a eso. Está todo muy a mano.