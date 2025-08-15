Ola de calor y de afición en El Bibio La alcaldesa Carmen Moriyón presidió la corrida desde el palco municipal, donde recibió numerosos agradecimientos por recuperar la fiesta

La de ayer ya fue una tarde de abanicos, pues la ola de calor se dejó sentir con fuerza en el coso de El Bibio. Se sudaba hasta en la sombra, pero la afición es fiel y la plaza presentó una destacada entrada.

Por ser la festividad de Nuestra Señora de Begoña es tradición que quién ostente el bastón de mando de la ciudad presida, desde el palco municipal, la corrida del día. Y así lo hizo la alcaldesa Carmen Moriyón, felicitada por todos los aficionados que se cruzó en su camino, pues le siguen agradeciendo su apoyo incondicional a la fiesta de los toros. Estuvo acompañada de Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, y de la concejala María Mitre.

No faltaron a la cita otros miembros de la corporación. En el burladero del Ayuntamiento, los ediles Jesús Martínez Salvador y Jorge González Palacios charlaron con Yolanda San Pastor, letrada en el gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial, y Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional.

Tres filas más arriba se encontraba José Antonio Seijas Quintana, exmagistrado del Tribunal Supremo, en compañía del abogado Viliulfo Díaz y de Francisco Alijo, quien fuera secretario del Ayuntamiento de Salou.

Con el chef Pedro Morán, de Casa Gerardo, siguieron la corrida Manuel de Morales de Borbón-Dos Sicilias (primo segundo del Rey Felipe VI, con quien mantiene una estrecha relación), Daniel Otero y Juan Bodega, de la peña gastronómica Los Gaiteiros.

Además, estuvo con la autoridad de la plaza compartiendo tarde de toros Iván Serrano, delegado gubernativo de la madrileña plaza de Las Ventas. En El Bibio, también, Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. Y en el callejón, el rejoneador Diego Ventura, que el jueves triunfó en Gijón y alargó su estancia en busca del «fresquito». Allí coincidió con Álvaro Conradi (hijo) de la ganadería La Quinta.

Por su parte, en el palco de Cocheras siguen recibiendo visitas, como la del ovetense Javier Bodes, socio de MBPartners.

