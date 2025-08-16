El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La peña León de Judá con los galardonados.

La peña León de Judá reconoce a EL COMERCIO

Los socios premiaron la labor informativa de este periódico en la Feria de Begoña

E. C.

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:13

La peña León de Judá, que preside Benigno Maújo, quiso reconocer la labor informativa sobre materia taurina y la Feria de Begoña del diario EL ... COMERCIO con un galardón que fue entregado en el transcurso de su comida en La Terraza de La Guía. Con sólo tres años de actividad, sus 80 socios provienen de distintas partes de Asturias, siendo la mayoría de la capital al tener su origen en la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, que procesiona con costaleros y nazarenos en la Semana Santa ovetense y que tiene su sede en el barrio de La Tenderina.

