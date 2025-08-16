La peña León de Judá reconoce a EL COMERCIO Los socios premiaron la labor informativa de este periódico en la Feria de Begoña

La peña León de Judá, que preside Benigno Maújo, quiso reconocer la labor informativa sobre materia taurina y la Feria de Begoña del diario EL ... COMERCIO con un galardón que fue entregado en el transcurso de su comida en La Terraza de La Guía. Con sólo tres años de actividad, sus 80 socios provienen de distintas partes de Asturias, siendo la mayoría de la capital al tener su origen en la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, que procesiona con costaleros y nazarenos en la Semana Santa ovetense y que tiene su sede en el barrio de La Tenderina.

Ampliar Carmen del Soto recogió la placa de manos de Benigno Maújo. Precisamente este sábado también fue galardonada la Casa del Costalero, por la ayuda que presta todo el año a la Hermandad, que estuvo representada por María González y Roberto Rodríguez. Para presidir esta comida de Feria se contó con el general Manuel Armada, que viajó desde Madrid, y el coronel Minervino Pérez Costales, director de la Residencia de Militares que el Ejército de tierra tiene en el barrio gijonés de El Coto.

