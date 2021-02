Piden paralizar el cambio de las puertas de la Catedral de Burgos Más de 28.000 firmas están en contra de la sustitución de las actuales por unas de Antonio López Imagen del boceto de la puerta principal de la portada de Santa María. / ARZOBISPADO DE BURGOS PATRICIA CARRO Burgos Jueves, 18 febrero 2021, 10:08

Juan Vallejo reconoce que no se esperaba un éxito de semejante magnitud cuando, el pasado seis de febrero, lanzó una campaña en Change.org para recoger firmas en contra del cambio de las puertas de la Catedral de Burgos por una creación encargada al artista Antonio López con motivo del VIII centenario de la Seo burgalesa. Sin embargo, nueve días pués, la campaña supera las 28.000 firmas, en un crecimiento constante de adhesiones, impulsado por las redes sociales y el manifiesto ciudadano contrario al proyecto impulsado por el Cabildo Metropolitano.

«No esperaba esto», admite el pintor burgalés, que reconoce que con el primer centenar de firmas ya estaba «pletórico». Luego llegó el cambio en el diseño de la campaña, con mayor información sobre un proyecto que califican de «horror vacui» y un «ejercicio de egolatría», y la publicación de los bocetos de Antonio López. Y, a partir de ahí, con el impulso del manifiesto, han ido creciendo las firmas, en una campaña que se pone ahora como objetivo alcanzar las 35.000.

El pintor afirma que, si consiguen llegar a las 100.000 firmas sin que se haya parado el proyecto, se las remitirán al Vaticano, para que conozcan la magnitud de la intervención. Una actuación, la de sustituir las actuales puertas por otras de cobre, en las que Antonio López recreará a Dios Padre, Niños Dios y la Virgen Marían, que no cuentan con el visto bueno de ICOMOS. El órgano asesonar de la UNESCO ha remitido informa desfavorable contra el proyecto, en el que desaconseja el cambio.

Se trata de un informe no vinculante, recuerdan desde el Cabildo Metropolitano, así que continuarán con el proyecto, que consideran «una auténtica inversión cultural, social y evangelizadora que sin duda generará también un retorno económico muy importante para laciudad, al poder contemplar desde la calle, gratuitamente y a cualquier hora, una imponente obra de un autor tan merecidamente reconocido como es Antonio López«. Eso sí, si no cuentan con la autorización de la Junta de Castilla y León, cuyo informe está pendiente de emitirse, las puertas no se colocarán en su lugar sino en otro espacio interior de la Seo.

Para Juan Vallejo, al igual que para los firmantes del manifiesto que se difundió el pasado miércoles, la obra supone un «atropello» artístico y un «agravio histórico», viendo las «maravillas» de las que presume la Catedral de Burgos, que es bien Patrimonio de la Humanidad. «Ningún aniversario - se cumpliarán en breve los 800 años desde su construcción - merece que se maltrate así a nuestro patrimonio«, apunta Vallejo en la campaña de change.org, en la que critica también los 1,2 millones de euros que costarán las puertas, y que financiarán el Cabildo con aportaciones de 'mecenas'.

El Cabildo defiende las nuevas puertas

El Cabildo Metropolitano de Burgos no tiene intención alguna de paralizar el proyecto de diseño de las nuevas puertas de la Catedral, encargado al artista Antonio López con motivo de la conmemoración del VIII centenario de la colocación de la primera piedra. Tras recibir un informe desfavorable de ICOMOS, y a la espera de la autorización de la Junta de Castilla y León, el organismo religioso afirma que si no se pueden instalar en la portada de Santa María se expondrán en el interior de la Seo, porque «es una suerte» contar con una creación de estas características.

«Nunca sería una pérdida tener unas puertas de Antonio López, estén dónde estén», ha explicado Vicente Rebollo, responsable económico del Cabildo. Se trata de una creación un artista emblemático, «el más importante del siglo», insiste, que ha aceptado el encargo valorado en 1,2 millones de euros, que es mucho más que un proyecto cultural. A juicio del Cabildo, supondrá un revulsivo económcio en forma de atracción turística, que impactará positivamente en la hostelería y el comercio de Burgos.

El Cabildo Metropolitano recibió el pasado viernes un informe de ICOMOS, en el que desaconsejaba el cambio de las puertas. «A su parecer, no es conveniente que se pongan las puertas», explica Rebollo, pero su aportación no pasa de una mera recomendación, pues el informe no es vinculante. «Son conscientes de que su labor es aconsejar, no decidir», apunta, por eso creo que «no han puesto más empeño» en el proyecto, que se conoce desde hace meses pero ante el que no habían reaccionado hasta ahora, cuando se levantado cierta polémica en la sociedad burgalesa.

Vicente Rebollo afirma que no les extraña que su oposición a la iniciativa porque «siempre dicen que no a cualquier proyecto de innovación», pero no teme que pueda afectar de algún modo a la declaración de la Catedral como bien Patrimonio de la Humanidad. Y es que en ese informe no se hace referencia a que se vaya a causar un daño irreversible, si bien es cierto que ICOMOS tiene muy claro que el Cabildo se ha comprometio a conservar la Catedral, «manteniendo su autenticidad y su integridad» y preservando «sus valores intactos salvo en caso de fuerza mayor, algo que no parece concurrir en este caso».

La UNESCO debe emitir una valoración

Así respondía el órgano asesor de la UNESCO en materia de Patrimonio cuando este periódico solicitaba su parecer con respecto al proyecto, que reconocía seguir con «extraordinaria preocupación». También señalaba que la UNESCO tiene que emitir valoración sobre una intervención que afecta directamente a un bien Patrimonio Mundial, aunque desde el Cabildo recuerdan que es reversible. Como puestas que son se pueden poner y quitar, de ahí que consideren que su impacto es menor.

Además, Vicente Rebollo considera que el proyecto «está en consonancia con la vida de la Catedral», que tiene hasta cinco estilos arquitectónicos distintos y «siempre ha estado añadiendo cosas nuevas con el estilo de su época». Y aunque ICOMOS considera que las puertas actuales, neoclásicas, que datan de 1790, deben conservarse, Rebollo afirma que «no tienen ningún valor histórico o artístico». De ahí la sustitución prevista, que «no es simplemente unas puertas sino un proyecto cultural».

El responsable económico del Cabildo explica que están a la espera de la autorización para su instalación, prevista para el 20 de julio, de la Junta de Castilla y León. Si finalmente no lo autorizase, «sería una pena», afirma Vicente Rebollo, pero el diseño seguirá hacia adelante. «Nosostros vamos a seguir con el proyecto para la Catedral. Nos ha tocado la lotería con que Antonio López aceptase a hacer la obra. Es un valor que perdurará siempre«. Y si no se puede instalar en la portada de Santa María se hará en otra zona de la Catedral, ya en el interior.

Eso sí, Rebollo recuerda que de este modo no se permitirá acceder libre y gratuitamente a una obra de Antonio López, sino que habrá que pagar por verla. De ahí que se defienda la colocación en la ubicación para la que están siendo diseñadas, lo que también impulsa la campaña de mecenazgo con la que se pretenden financiar. El proyecto viene a costar 1,2 millones de euros y lo afronta el Cabildo, quien ha pedido aportaciones de empresas, con la colaboración de FAE. «Es una oportunidad», insiste, pues la Catedral se ha ido construyendo gracias a los mecenas.

«Nosotros no lo vemos como un gasto sino como una inversión», responde Rebollo ante las críticas por el importante desembolso que supone el proyecto, que «no es urgente ni necesario». Tampoco imprecindible, apunta Juan Vallejo, y meno menos con las carencias que se sufren en Burgos. Y es que el pintor burgalés ha sido el primero que, de manera pública, ha mostrado su rechazo al proyecto, creando incluso una campaña de recogida de firmas que supera los 28.000 apoyos.

Tras él llegó el manifiesto difundido la semana pasada, que aglutina casi un centenar de firmas de ciudadanos y profesionales, que ven como un «atropello» artístico la propuesta. Manifiesto que ha provocado un tsunami en las redes sociales, con implicaciones nacionales e internacionales, y que ha llegado al Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura y la UNESCO. Y que está recabando apoyos de colectivos y entidades de relevancia internacional.