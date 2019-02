El castellano de Bardem contra «los muros» de Trump La actriz estadounidense, Angela Bassett, junto al actor español Javier Bardem en la ceremonia de los Oscar. / AFP El actor español se mostró reivindicativo en los Oscar con un discruso en español en el que defendió que «no hay fronteras que frenen el talento» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Lunes, 25 febrero 2019, 05:12

Por segunda vez en sus 91 años de historia -la primera fue en 1989- los Oscar se celebran sin un presentador que oficie la ceremonia. El resultado está siendo una gala rápida, sin respiro para espectadores y que deja a los 'ofendidos' sin un cabeza de turco sobre el que vomitar su ira al día siguiente. Motivo principal este, por cierto, de que el puesto estuviera desierto, ya que nadie quiso aceptarlo. Dicen los expertos que el objetivo de tanta fugacidad era enganchar a los 'millenials' , una audiencia en descenso prolongado, intentado emular el lenguaje efímero de YouTube. Lo cierto es que en las redes sociales volvieron a pedir el regreso de Jimmy Kimmel, conductor en las últimas ediciones. Lo que sí se repitió -y mucho- fueron las críticas constantes a la política antimigratoria de Donald Trump.

La ausencia de Kimmel se suplió con micromonólogos interpretados por distintos actores y por números musicales, como que abrió la fiesta y que tuvo como protagonistas al guitarrista Brian May y al resto de miembros en activo de Queen que interpretaron 'We Will Rock You' y 'We Are the Champions' junto al vocalista Adam Lambert. Momento en el que se pudo ver en la grada a un disfrutón Javier Bardem, bailando como el que más. El actor español ya se habría mostrado efusivo cuando pasó por delante del micrófono de Movistar+, empuñado por Cristina Teva, en la alfombra roja. «¡Un saludo mamá! ¡Mamá, vete a la cama ya!», dijo mirando a cámara. La enviada especial lo despidió diciendo «qué simpático es Bardem con los periodistas españoles», mientras los más malpensados especulaban con otros motivos en las redes sociales.

El protagonista de 'No es país para viejos' se mostró más serio cuando le tocó entregar el premio a la 'mejor película extranjera' -que recayó sobre 'Roma'- junto a la actriz estadounidense Angela Bassett. «No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. Esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura en todos los lugares del mundo», señaló en un perfecto castellano, que fue recibido por aplausos, y tuvo como destinatario a Donald Trump y su proyecto de construir un muro fronterizo en México.

El chef y el piloto rebelde

Diego Luna (izquierda) y el chef Jose Andres. / REUTERS

Al escuchar hablar a Bardem en su idioma materno, se animó a hacer lo mismo el actor mexicano Diego Luna ('Rogue One: Una historia de Star Wars', 'Narcos'...). Lo hizo acompañado del chef asturiano José Andrés -toda una celebridad en Estados Unidos y conocido por su oposición a Trump- justo antes de presentar la nominación de 'Roma' como mejor película.

«Ya se puede hablar español en los Óscar (...) Ya nos abrieron las puertas y ahora no nos van a sacar», dijo Luna al salir al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles. Ambos mezclaron español e inglés en su intervención para hablar de 'Roma', un retrato «honesto y vital del México» de la niñez de Alfonso Cuarón.

«Quién me iba a decir que iba a estar aquí. Pero bueno, así es la vida», había confesado el cocinero antes entre bambalinas.

No fue la última vez que se escuchó el español sobre las tablas del teatro. Fue a la tercera, tras recibir el Oscar al 'mejor director' de la mano de Guillermo del Toro por 'Roma', cuando Alfonso Cuarón se soltó la lengua para decir un «¡Gracias México!».