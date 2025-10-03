Proyecto Piloto ultima 'Y sin embargo se mueve'

Proyecto Piloto está en capilla. La compañía gijonesa ultima 'Y sin embargo se mueve', un espectáculo que recurre a la célebre frase atribuida a Galileo ... para, bajo la dirección de la prestigiosa creadora Ana Vallés, reflexionar, con la belleza como aliada y como objetivo, sobre el movimiento constante, el silencio que no existe y la capacidad de desear. Todo eso confluye en una pieza que hibrida teatro y danza y que sube al escenario a Rebeca Tasis e Izar Gayo, bailarinas ambas, acompañadas de los actores bailarines Natxo Montero y Fran González y con una música, Verónica R. Galán, que aquí se torna intérprete aunque ha asumido igualmente la edición musical.

Es singular siempre el trabajo de Vallés, medalla al Mérito de las Bellas Artes y creadora contemporánea reconocida en toda España, y lo es en esta ocasión en este trabajo en el que el actor, director y dramaturgo Borja Roces ejerce como ayudante de dirección. Es a partir de talleres previos realizados en Les Naves de donde surge este trabajo junto a Proyecto Piloto. El tercero y último se hizo el pasado verano y a partir de él se pusieron manos a la obra para crear este espectáculo que se compone de diferentes fragmentos de texto, de movimiento, de música que se van ensamblando. «Para mí es creación, no es teatro de texto ni danza», asegura Borja Roces sobre un espectáculo en el hay vasos comunicantes que conducen hacia un todo visualmente hermoso. «Para Ana todo es importante, ella crea dramaturgia con todo, no solo con los cuerpos de los intérpretes, también con la luz, con un espacio escénico sugerente», anota Borja Roces. Hay objetos con los que los actores interactúan, hay ensoñación en un baile privado e íntimo. «Es realmente bello», concluye Roces, que destaca especialmente el trabajo en la iluminación de Cristina Jiménez.

Ana Vallés, al frente de la compañía Matarile, es un personaje fundamental del teatro español que ha colaborado con instituciones como el Teatro de la Abadía o el Centro Dramático Nacional. Ha viajado en varias ocasiones a Asturias para darle forma a este proyecto que se estrenará el día 18 de octubre en el Teatro Jovellanos, en el marco del festival Danza Xixón, que comienza hoy.

El espectáculo está ensamblado y listo para salir a escena. Solo queda perfilar detalles en los días previos al estreno. El movimiento toma las tablas.