'Y sin embargo se mueve' se estrena el día 18 en el Jovellanos. PROYECTO PILOTO

Proyecto Piloto ultima 'Y sin embargo se mueve'

Danza y teatro se hibridan en una propuesta dirigida por Ana Vallés que reflexiona sobre el movimiento y que se estrenará el día 18 en el Teatro Jovellanos

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Proyecto Piloto está en capilla. La compañía gijonesa ultima 'Y sin embargo se mueve', un espectáculo que recurre a la célebre frase atribuida a Galileo ... para, bajo la dirección de la prestigiosa creadora Ana Vallés, reflexionar, con la belleza como aliada y como objetivo, sobre el movimiento constante, el silencio que no existe y la capacidad de desear. Todo eso confluye en una pieza que hibrida teatro y danza y que sube al escenario a Rebeca Tasis e Izar Gayo, bailarinas ambas, acompañadas de los actores bailarines Natxo Montero y Fran González y con una música, Verónica R. Galán, que aquí se torna intérprete aunque ha asumido igualmente la edición musical.

