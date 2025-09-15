Las cosas más raras de Guillermo del Toro, a subasta El director de 'Hellboy' vende más de 4.000 objetos de arte y atrezzo que tenía en sus casas de California, amenazadas por los incendios

La mayoría de los objetos que Guillermo del Toro saca a subasta provocaría pesadillas. A él, por el contrario, ese «archivo monstruoso» de atrezzo y arte conceptual le dio ideas para sus historias y allanó el camino para producirlas. En estos días, el director de películas como 'Hellboy' y la todavía no estrenada 'Frankenstein' decidió deshacerse de más de 4.000 de sus singulares obras y las vende en la especializada Heritage. Ya se puede pujar por internet, donde hay un centenar de postores registrados, y abrirá dos sesiones presenciales en su sede de Beverly Hills, en California, Estados Unidos, para que los asistentes compitan por el máximo registrado 'on line'. De momento ya hay más de 600.000 euros sobre la mesa.

Hasta el 26 de este mes se puede intentar comprar cosas como, por ejemplo, la claqueta autografiada de 'El laberinto del fauno', que tiene una cifra de salida de 5.400 euros; trajes ceremoniales (18.000 euros) y tres balas de 22 milímetros de 'Hellboy' (2.500) o maquetas de preproducción, como una nave dañada en 'Pacific Rim', por 3.500. De esa misma película salen también bocetos, por un precio mínimo de 1.800 euros, y una maqueta de producción de Kaiju por 8.000. Uno de los lotes más costosos es el arma de 'Hellboy II' usada por el héroe, que tiene un precio inicial de 44.000 euros.

La colección de Del Toro está repartida en «dos casas y media», confiesa. Todas en California y bajo amenaza de incendio. Una vez le desalojaron y apenas le dio tiempo de sacar «120 piezas de arte». «El fuego nunca llegó a la casa, pero era la tercera vez que se acercaba. La última mudanza me llevó cinco años y pensé en donar los objetos a un museo. Pero me arriesgaba a que terminaran en un almacén». Entonces, el director apuntó a los «verdaderos creyentes, los que saben lo que esto significa».

Coleccionista de corazón

«Todo cineasta es un coleccionista», indica Del Toro, en una entrevista con motivo de la subasta. «Coleccionas imágenes, momentos, gestos, lo que sea, que se expresan a través de los objetos. Yo, realmente, mantengo un diálogo con mi colección. Me rodea. Hice una capilla de iconos y objetos sagrados».

No todo lo que se oferta ahora sale de los set de los grandes estudios. Hay «arte contemporáneo narrativo», dice el vendedor. Por ejemplo, sale por 200.000 dólares la placa original de un dibujo aparecido en una reciente edición ilustrada de la novela 'Frankenstein' de Mary Shelley, realizada por Bernie Wrightson, «el maestro indiscutible de la ilustración de terror». También hay trabajos de artistas como H. R. Giger o Mike Mignola. «Mike era el tipo que dibujaba personas con labios grandes y pies pequeños. Esa era su firma. Pero ahora es el tipo de 'Hellboy'. La gran mayoría de las piezas que están en la subasta fueron seleccionadas para ser exhibidas en varios museos». Al final, esa colección es «mi familia», dice Del Toro, que quiere «planificar» cuál será su destino antes de cumplir 50 años. «Ese es mi gesto de amor».

