Javier Barberá
El máximo responsable de la gran cita de la cultura pop del 25 al 28 de septiembre adelanta que la idea del próximo año es «un evento de ciudad, vertebrado en Málaga»
Ángel de los Ríos
Málaga
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:46
San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM) está a punto de caramelo. Los equipos de montaje trabajan tanto dentro como fuera del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para preparar el espacio. Quedan menos de 48 horas para que todo comience. Grandes arcos dan la bienvenida al visitante. Bajo uno de ellos en el que se lee 'Welcome Cosplayers' nos recibe Javier Barberá, director ejecutivo del encuentro que, junto a su equipo, trabaja en los últimos detalles de la cita.
Lo primero, las sensaciones. A dos días para que todo comience, ¿está todo a punto?
Todo va cumpliendo su hoja de ruta, lo que teníamos establecido en esta fase de producción. Te diría más con ilusión que con nervios. La ilusión de ver cómo el sueño, lo que habíamos dibujado, se hace realidad. ¡Y lo estamos viendo levantarse! Llevamos dos semanas intensivas de producción en el espacio y la verdad que todo ya va tomando forma. Ves cómo las cosas que tenías en mente suceden, y como tenían que ocurrir. Esto ya es una realidad. La primera recompensa al esfuerzo es ver cómo SDCCM toma forma. Tenemos muchas ganas de que la gente lo vea, porque hay muchas expectativas y estamos seguros de que vamos a cumplirlas.
¿Y qué dicen desde San Diego? ¿Cómo lo ven?
Desde San Diego están bastante abrumados, en el buen sentido. Están con una expectativa alta, con muchas ganas de verlo. Tenemos un 'check' constante con ellos sobre todo: producción, contenidos, talento. Nos han acompañado en todo este proceso desde que arrancamos y están con muchas ganas también. Vendrán a SDCCM a acompañarnos, como no podía ser de otro modo. Eso es importante, que estén aquí. Vienen a arroparnos y a disfrutar de todo esto. Porque para ellos es su primera vez, como para nosotros: es la primera vez que salen de allí y compartimos esa ilusión.
Comencemos por el germen de todo. ¿Cómo se cocina la idea de traer todo esto a Málaga?
Había una inquietud por tener un colaboración público-privada entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Dentsu, que en este caso es quien da el empujón por traer la San Diego Comic-Con a Málaga. Nace de la idea de encontrar un evento que esté a la altura de la posición que Andalucía ocupa a nivel internacional en el plano cultural. Y había una oportunidad en Málaga que encajaba muy bien con nuestra narrativa. Fue realmente fácil defender la candidatura, porque San Diego y Málaga comparten muchas cosas: las dos son capitales culturales, las dos son ciudades fronterizas, tienen un clima muy parecido y una población muy similar. Posicionar la candidatura y defenderla fue algo bonito y relativamente fácil, confieso, porque había un encuentro natural. Era sencillo entender que si la San Diego Comic-Con tenía que salir San Diego en algún momento, Andalucía sí o sí era el destino.
«Cuando todo acabe, anunciaremos la salida a venta para 2026 y habrá que estar preparado»
¿Y qué objetivo os habéis marcado para la primera edición?
Hemos superado todas las expectativas. Cuando presentamos en marzo, pusimos el listón en los 60.000 asistentes paro los cuatro días de evento, pero escuchamos a los fans, a las empresas y a las marcas que querían participar de SDCCM, y fue cuando nos dimos cuenta que la demanda era mucho mayor. Así, empezamos a analizar opciones de formatos: cómo podíamos hacer crecer el encuentro para tener la experiencia que soñábamos y así pensamos en los grandes parques temáticos. Un formato que permitiera crecer, no sólo en espacios, sino en aforo, para que pudiera venir más gente. Nos preocupaba mucho que se generara una sensación de tener muchas ganas de venir y que no hubiera entradas disponibles. Así, llegamos a la foto de hoy: un evento de cuatro días con 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo del año 3. Arrancamos con ganas y sabemos que vamos a estar a la altura de lo que se espera.
¿Se han intentado también marcar distancias con la San Diego Comic-Con original?
Aquí hay dos cosas importantes. La esencia es la misma, el ADN es el mismo. Compartimos ADN, nuestra madre. De alguna manera somos iguales y te diría que en el 80% de las áreas de contenido hablamos de lo mismo. Pero sí es verdad que San Diego siempre nos insistió en que teníamos que hacer un proceso de integración regional y local. No se trataba tanto de traer cosas de fuera como de adaptar el formato a cómo se debería vivir aquí esa experiencia. Y en eso hemos trabajado mucho. Aquí encuentras cosas que no encuentras en San Diego, como por ejemplo: el guiño que hacemos al universo del K-pop y del K-dance. Sucede porque, cada vez que veníamos a Fycma, había grupos de chavales ensayando coreografías en la puerta. Hasta que finalmente vinimos a un concurso aquí en Málaga y nos dimos cuenta del increíble éxito de público. Entonces, nos dimos cuenta y le propusimos a San Diego que nos parecía importante contar con algo que estaba muy integrado aquí. Siempre buscamos un equilibrio entre contenidos internacionales y el regional y local. Andalucía tiene una ventaja porque aquí hay muchísimo talento. Viene gente muy destacada de la industria internacional del videojuego o el cine, por ejemplo, que en realidad son andaluces. Lo mismo ocurre en Artist Alley, esa zona mítica de San Diego Comic-Con que nosotros también tenemos aquí. Hay una gran representación internacional, pero es que también hay 14 talentos andaluces muy destacados.
Los mayores retos en la organización de un evento a esta escala, ¿cuáles han sido?
Hemos trabajado en un formato muy de espectáculo en todos los sentidos levantando un recinto de 82.000 metros cuadrados en el que todo el mundo va a disfrutar. Así, este evento es un reto porque es la primera vez para todos. Es la primera vez para nosotros, es la primera vez para San Diego y un desafío para Fycma, que es la primera vez que llena el 100% de su espacio en un único evento, además ampliando 22.000 metros más. Cada compañía que hay aquí dentro se enfrenta a un gran reto. Y una por una, si vas preguntando, te dirán esto: un reto, pero en positivo. Hemos dado el 120%, lo mejor de nosotros, para poner este evento donde tenía que estar. Y lo bonito es que ha sucedido. En estos cuatro días se van a ver muchas cosas que no se han visto antes en ningún evento de este estilo. Hemos trabajado mucho en esa parte de experiencia, de lo que queríamos construir, y yo creo que es una oportunidad increíble para disfrutar.
Dentro de todo ese trabajo de producción, ¿cuál ha sido el invitado más fácil de convencer?
Es curioso, porque si a los más grandes les cuentas la historia en primera persona, al final son los primeros en sumarse al proyecto. Hay muchos ejemplos, tanto en compañías como en personas. Yo creo que una de las primeras personas que nos ofreció su ayuda fue Álex de la Iglesia. Le invitamos a participar en la presentación y, a partir de ahí, vio la ilusión que teníamos por levantar este proyecto aquí: no es que fuera fácil, es que vino hecho. Álex nos ha ayudado desde el primer día, trabajando con nosotros. Con las marcas ocurrió lo mismo. Si me hubieras preguntado cuánto íbamos a tardar en establecer una conversación Disney o Bandai Namco, pues en 24 horas tuvimos una respuesta. ¡No me lo creía! Y la verdad es que fue, francamente, rápido. Hay cosas suyas que se van a ver aquí que son increíbles. Hay alguna negociación que ha sido más complicada, porque es cierto que presentamos en marzo y hay gente a la que le ha pillado con el pie cambiado, pero sí que contamos con ellos para segundo año.
¿Quizá el hecho de que SDCCM se vaya a convertir en una fecha fija del calendario va a facilitar las cosas?
Sí que hay una fecha, pero el formato del evento crecerá y será en muchos ámbitos, no solo en el espacio. Al final esto es un evento que, aspiracionalmente, es un evento de ciudad y que tenemos que ser capaces de vertebrarlo dentro de Málaga, más allá de Fycma. Ya hay localizaciones que tenemos claras para crecimiento desde el año que viene y eso va a permitir que otras compañías que no han podido estar este año puedan sumarse igualmente. Para nosotros, además del contenido, es importante la experiencia que queremos generar por y para los fans. Al final todo esto se hace por y para ellos y tenemos que ser capaces de entender que el objetivo está en favorecer ese encuentro, es el único sentido que tiene este evento. No es una exposición de marcas u objetos, es de experiencia para los fans en todos los ámbitos, da igual que sea juegos de mesa, 'gaming', cine, series o animación, todo se hace para ellos.
«Si tuviera que pedir que nos echaran una mano, recurriría a Spiderman»
Si fueras un superhéroe ¿cuál sería tu poder para sobrevivir a la organización de una Comic-Con?
Yo hablaría de iconos. Yo soy Maverick, su espíritu tiene mucho que ver en cómo hemos llevado esta producción adelante. Cómo construir en equipo. También tiene que ver con el sueño de volar.
¿Y si tuvieras que elegir un personaje para integrarlo en tu equipo como voluntario? ¿A quién le pedirías que te echara un cable?
Yo creo que este año me quedaría con Spiderman. Desde luego, nos haría mucha falta.
Si la SDCCM fuese una serie o una película, ¿qué título le pondría?
Pues le pondría la contraseña de nuestra Wi-Fi, pero no te la puedo dar. Así que 'Un viaje a tu destino', a nuestro desino.
¿Cuál es tu placer 'friki' inconfesable? ¿Dónde te vamos a encontrar en esta San Diego Comic-Con Málaga?
No debería decírtelo, pero sólo daré una pista y es que voy a ver todo esto a vista de pájaro.
Dentro de esta cascada de anuncios que encontramos día a día en las redes, ¿hay 'easter egg' que podamos esperar?
Siempre hay algo escondido. Yo creo que eso es parte también de la esencia: jugar con la ilusión, con la sorpresa. (Sonríe). Lo veremos juntos. Siempre hay cosas que tenemos ahí guardadas.
También ha habido crítica de diversos tipos. ¿Cómo la han asimilado?
De forma constructiva, siempre. Yo creo que también era una parte en la que teníamos que hacer 'match' con la sociedad, con los fans y con el formato. No es fácil comunicar SDCCM abiertamente. Son más de 300 horas de contenido que se vertebran en cuatro días. Hay una lista enorme de talento que viene y, por muchísimos motivos, entre otros la confidencialidad, no podemos estar filtrando, Organizar esa agenda es complicado. No es una parrilla estática: aquí, conforme se van incorporando, hay que ir ajustando una agenda con 300 horas de actividades. Preferimos no comunicar nada hasta que esté todo cerrado de quién viene y cuándo. Hay que trabajar en esa base de la mejor experiencia posible y con un orden de lo que sucede. También hay que equilibrar esos cuatro días con grandes momentos en cada uno. No hay «un día bueno», los cuatro días son increíbles y ese era el objetivo. Da igual cuándo vengas, la experiencia es haber conocido a muchísima gente y haber estado cerca de tus ídolos.
«Hay muchas expectativas y estamos seguros de que vamos a cumplirlas»
¿Qué impacto se espera que tenga la San Diego Comic Con en la ciudad y en la industria cultural local?
Antes hablábamos un poco de eso. El impacto es enorme y muy orgánico. Nosotros a nivel de organización y producción hemos intentado trabajar con el máximo nivel de compañías y profesionales locales. Desde la parte más artística a la parte más de construcción. Y de forma directa e indirecta, están con nosotros. Aquí trabaja muchísima gente y gran parte de nuestro equipo de organización es malagueño. Y más allá de eso hay un grandísimo impacto social, además del económico que evaluaremos cuando se acabe la semana. La ocupación hotelera está a tope y se respira un aire muy de fiesta, muy de disfrutar esta semana. Si conseguimos crecer en esa línea, al final lo que habremos creado es una semana que hace homenaje a la cultura desde Málaga y desde Andalucía en un ámbito global. Y tener esa semana cultural con San Diego y con Málaga al frente yo creo que es un punto de crecimiento social y económico. Al final hay que llegar a conectar todos los ámbitos.
¿Y para los creadores y artistas, ya no solo locales, andaluces, españoles, qué va a suponer tener este punto de encuentro?
Sin duda, somos un amplificador que permite radiar un mensaje de talento y de cultura hacia el ámbito global. SDCCM tiene que ser el sitio de la primera oportunidad para mucha gente. Tenemos áreas que vienen heredadas del ADN de San Diego como 'Portfolio Review', esa parte en la que exponemos el talento local hacia ese punto internacional, una gran oportunidad que todo el mundo debe aprovechar. En nuestra mano está hacer que suceda generando escenarios donde exponer ese contenido. Como también los es crear ese 'Hall M' de 3.087 butacas o dotar a Fycma de todo lo que hacía falta para que pudiéramos tener más de 4.500 plazas en presentaciones simultáneas. Eso también es trabajar por dar una oportunidad a cuanta más gente mejor.
¿Cómo imaginas la evolución de San Diego Comic Con Málaga el año próximo?
Haciendo crecer el formato y hacia una visión de evento ciudadano, sin duda. De hecho, desde el principio, ese ha sido el objetivo: ser capaces de vertebrar ese amor por la cultura y por los iconos, por tus ídolos y por lo que significa todo el entretenimiento, desde el cómic hasta el cine, pasando por las series o el 'gaming'. Pero tenemos que hacerlo expansivo en la ciudad y hacer participar a todo el mundo. Hay muchas cosas que, aunque estamos en el primer año, ya hemos trabajado para el año 2 y que ya tenemos avanzadas incluso para el tercero. Es un crecimiento orgánico en todos los ámbitos.
«El 20% de los asistentes ya vienen de fuera de España y el año que viene sólo podemos aumentar esa cifra»
¿Qué planes tenéis para la proyección internacional desde este año y a partir de 2026?
Ahora mismo alrededor del 20% de los asistentes que vienen son de ámbito internacional, solo en una primera edición, y con vistas a crecer. Era uno de los pilares de apoyo de la candidatura de Málaga. Tener un aeropuerto con más de 400 vuelos semanales internacionales ya te da un dato de la facilidad que hay para poder llegar hasta aquí. Yo te diría, siendo modesto, que ya nos hemos metido en el 'top 3' de eventos europeos. Si me pongo optimista probablemente nos coloque en otra posición. Igualmente creo que hay mucho camino que hacer, pero desde luego hemos arrancado bien. Tenemos una primera edición en la que contamos con un guiño muy importante: Mario Pardini, alcalde de Lucca, viene a darnos esa bienvenida como gran evento europeo. Significa mucho para nosotros, que Lucca Comics & Games, que lleva 60 años funcionando, nos reciba en Europa. De alguna manera también es mucha responsabilidad, nos mete presión, pero de alguna manera somos reconocidos como gran punto de encuentro en Europa.
¿Y qué aprendizaje os estáis llevando de la experiencia de dirigir y organizar el proyecto por primera vez?
Todo es un aprendizaje. Te diría que el primero es la gestión de los equipos, las personas. Es fundamental el ser capaz de compartir esa visión. Todo el mundo tiene que participar del sueño, de lo que queríamos construir. Una de las cosas que nos gusta construir para sucesivos años es que cada edición tenga una narrativa, una historia con la que integrarse, un objetivo que nos permita expandir ese sueño. Este año era el viaje del héroe, la narrativa con la que hemos construido todo, tanto internamente, en nuestra organización, como hacia fuera. Y a quien colabora con nosotros le hemos metido ese viaje del héroe en el ADN. Todo el mundo lo tiene integradísimo y, de hecho, lo que se ve en producción es eso. Tener ese gran pórtico de entrada o las otras tres puertas que tenemos dentro del recinto simbolizan, de alguna manera, esas cuatro etapas. Y eso ha sido muy bonito de construir y compartir con un equipo enorme de personas. Hay que construir narrativas y vertebrar el evento sobre conceptos que te ayuden a soñar. En esta primera edición tocaba 'volar', y eso nos ha permitido mejorar la experiencia de lo que queríamos hacer y generar mucho contenido en esa misma línea. Compartir es importante y, a partir de ahí, aprender. También porque es el primer año para todos y, al final, es un aprendizaje continuo. Claro que se cometen errores, pero hay que aprender de ellos y mejorar.
¿Cómo invitarías a alguien que nunca ha ido o nunca ha conocido una San Diego Comic-Con y que no está familiarizado con esta cultura para animarlo a asistir?
Les diría que lo sigan muy de cerca. La verdad es que el acompañamiento que hemos tenido en el proceso de ventas y cuando hemos abierto la reserva de mesas y presentaciones en los auditorios ha sido increíble, Tardamos 15 minutos en agotar el 100% de la reserva de los espacios. Yo le diría a la gente que permanezca conectada, que hay muchas cosas que van a suceder. Cuando todo acabe, anunciaremos la salida a venta para 2026 y habrá que estar preparado.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.