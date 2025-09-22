75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga? Desde Ashley Eckstein a Brian Austin Green, pasando por Dafne Keen o Taz Skylar ponen precio a su encuentro con los fans

Ángel de los Ríos Málaga Lunes, 22 de septiembre 2025

Los más mitómanos de la San Diego Cómic-Con de Málaga (SDCCM), van a tener que preparar la cartera si quieren conseguir una foto o autógrafo de las estrellas de más relumbrón que visitarán este encuentro del 25 al 28 de septiembre. Además de los 50 euros que cuesta la entrada diaria para el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), quien quiera conocer de cerca a sus ídolos del cine y la televisión deberá pagar su entrada aparte. Concretamente, 75 euros (IVA aparte) por una fotografía o 55 euros (también IVA aparte) por autógrafo.

Por adelantado, decir que Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de la SDCCM 2025, queda fuera de esta puja, al igual que todos los actores y directores que vengan de la mano de productoras para promocionar series o películas. En este particular bazar, sí que entran los presentadores de la gala inaugural, Dafne Keen ('Logan') y Taz Skylar ('One Piece'), Brian Austen Green ('Sensación de Vivir'), Pedro Alonso ('La Casa de Papel'), Ashley Eckstein ('Star Wars') y Luke Evans ('Dracula Untold'). Todas las citas serán previa reserva en la web de SDCCM. Desde la organización, concretan que son los propios artistas y su representación quienes fijan estas tarifas porque estos ingresos van al margen de los contratos de la San Diego Comic-Con Málaga, según publica Diario Sur.

25 de septiembre (Meet the Artist) Dafne Keen. Firmas de 14 a 15 horas. Fotos de 15 a 16 horas.

Taz Skylar. Firmas de 14 a 15 horas. Fotos de 15 a 16 horas.

Pedro Alonso. Firmas de 14 a 15 horas. Fotos de 17 a 18 horas.

Luke Evans. Firmas de 16 a 17 horas. Fotos de 17 a 18 horas.

Ashley Eckstein. Firmas de 18 a 19 horas. Fotos de 19 a 20 horas.

26 de septiembre (Meet the Artist) Ashley Eckstein. Firmas de 12 a 13 horas. Fotos de 13 a 14 horas.Brian Austin Green. Firmas de 15:30 a 16:30 horas. Fotos de de 16:30 a 17:30 horas

Estos encuentros se desarrollarán en el espacio 'Meet the Artist' (Conoce al artista), situado al aire libre, en el 'Village' junto al Palacio de Ferias. Firma y foto van por separado, es decir, cada artista tiene una hora para firmar y otra para fotos con fans, así que el precio conjunto se eleva a los 130 euros, sin contar el IVA, además de soportar dos colas por separado. Aunque no todo es pagar, la agenda contempla encuentros con figuras del cómic, el cine o la gran pantalla sin coste adicional. Encuentros gratuitos con Yaya Han (estrella del Cosplay), Peach Momoko (ilustradora Marvel), Jeph Loeb (guionista y productor), Jim Lee (director creativo de DC) o Belén Ortega (ilustradora de Marvel y DC). Una lista de medio centenar de encuentros, sin cita previa, en las que algunos creadores ya adelantan que sólo firmarán un ejemplar por visitante.