Tomás Rufo salió a hombros de la plaza.

Tomás Rufo salió a hombros de la plaza. Damián Arienza
Feria taurina de Begoña

Tres orejas y tres avisos

Tomás Rufo fue el triunfador legítimo del tercer festejo de la Feria de Begoña

José Miguel Arruego

José Miguel Arruego

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:34

Tomás Rufo fue el triunfador legítimo del tercer festejo de la Feria de Begoña. Tres orejas le avalan merced sobre todo a un toreo ... de capote soberbio, por acompasado y despacioso, en el sexto. Resolutivo con la muleta y contundente con el acero, aunque sus espadas cayeran bajas, se hizo acreedor de todos los titulares. Pero sería justo, sin embargo, que el toledano compartiera honores con Clemente, que pasó de la gloria de firmar la que apunta a faena de la feria, al infierno de escuchar los tres avisos después de que se le encasquillara el descabello.

