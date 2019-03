EXPULSADOS DE GH DÚO Antonio Tejado: «Ylenia puede venir a Sevilla las veces que quiera» Antonio Tejado, en 'Sálvame'. / Telecinco Kiko Hernández ha desvelado que la joven podría visitar a su excompañero muy pronto CARLA COALLA Lunes, 18 marzo 2019, 21:07

«Es de mi círculo de mis amigos íntimos y puede visitarme las veces que quiera», ha confesado Antonio Tejado en directo en 'Sálvame' vía telefónica. El que el pasado jueves se convirtió en el noveno expulsado de 'GH DÚO' ha estado hablando con los colaboradores de 'Sálvame' sobre su relación con Ylenia Padilla, de la que él se ha limitado a confirmar que son «muy buenos amigos», asegurando que «Ylenia puede venir a Sevilla las veces que quiera». Pero no solo han hablado de la exconcursante, sino que también han tenido tiempo para analizar el paso de Antonio Tejado por el concurso de Telecinco.

«A lo mejor hay cosas que tienes que ir cambiando, porque la sociedad avanza y a las mujeres no nos gusta que nos traten así», le ha dicho Paz Padilla, en relación a las palabras que tuvo ayer Jordi González sobre el tema en el debate de 'GH DÚO'. Y es que Antonio Tejado no ha dejado de levantar todo tipo de críticas por sus maneras tanto con Candela Acevedo primero, su ya expareja sentimental, como con María Jesús Ruiz después, con la que ha protagonizado un breve romance dentro de la Casa de Guadalix de La Sierra. «Tú sabes que yo te he defendido, pero hay cosas que están en internet y que tienes que corregir. Madúralo», ha insistido la presentadora de 'Sálvame', aunque Antonio ha continuado obcecado y sin querer reflexionar sobre el tema.

«Me he enterado de que ya has puesto una demanda», ha soltado Kiko Hernández, pero Antonio Tejado se ha mostrado contundente en el espacio diario de Telecinco: «Hay cosas que en la tele no se deben de hablar».