Así vieron el final de Juego de Tronos un youtuber, un cineasta, un músico y un escritor Fotograma del final de 'Juego de tronos'. Chincheto, Borja Cobeaga, Mikel Erentxun y Juan Gómez-Jurado hacen balance de la última temporada de la serie IKER CORTÉS Madrid Lunes, 27 mayo 2019, 21:46

Hace siete semanas, preguntamos a cuatro conocidos seguidores de 'Juego de tronos' qué expectativas tenían en torno al final de la serie y cuáles eran sus favoritos para sentarse en el Trono de Hierro, entre otras muchas cosas. Ahora, con la serie finalizada, preguntamos a Chincheto, Borja Cobeaga, Mikel Erentxun y Juan Gómez-Jurado si la conclusión de la serie les ha gustado. Avisamos: HAY SPOILERS

Chincheto (youtuber) «La serie está muy bien rematada»

Miguel Ángel Salcedo, Chincheto. / Borja Agudo

Chincheto lo tiene claro. «Creo que en general la serie está muy bien rematada con esta temporada», asegura Miguel Ángel Salcedo. Y eso que el youtuber no esconde los fallos que ha ido encontrando a lo largo de los seis episodios que han conducido a este final. Ahí están, por ejemplo, los desplazamientos, que antes eran eternos y ahora se hacen en unos pocos minutos, o lo apresurado de algunos momentos. «Lo que no pueden hacer es ponerlo todo, porque es una locura. Lo mismo ocurrió con la versión cinematográfica de 'El señor de los anillos'», explica. «Pero tiene escenas memorables, como la muerte de el Rey de la Noche, que nadie se la esperaba así o que Jon Nieve acabe matando Daenerys y que sea Bran Stark quien se quede con el trono», resume. «Al final, los Stark son los que triunfan, porque una se queda en el norte y otro en los seis reinos, se establece algo muy parecido a lo que sería una especie de democracia rara, porque deja de haber monarquía como tal. Jon Snow sigue con la Guardia de la Noche y Aria se va a surcar los mares a lo Cristobal Colón, a ver qué hay al Oeste del Oeste», continúa. En definitiva, «me parece que es una serie que ha terminado muy bien. Obviamente ninguna serie hecha ni por hacer va a tener un final tan digno y sublime como el de 'Los Soprano' pero es que 'Los Soprano' es el techo y de ahí solo puedes bajar», dice quien ya la ha puesto en el top 5 junto a 'Breaking Bad', 'Hermanos de sangre' y 'The Wire'.

Hay quien ve el final apresurado. ¿Crees que eran necesarios más capítulos? «Es que si pones más capítulos algunos te van a seguir pidiendo más y otros te van a decir que te has pasado. Nunca llueve a gusto de todos, pero los guionistas no están para satisfacer a tuiteros, están para hacer lo que mejor pueden con los recursos que tienen y ya está. Yo me lo he pasado como un enano viendo los capítulos y para los últimos cuatro he madrugado a las 6 de la mañana para verlos antes de ir a currar porque si no sabía que me iba a tragar 'spoilers'».

Vayamos a la polémica. Se habló mucho del capítulo de 'La larga noche'. ¿Crees que se les fue la mano con la oscuridad? «Es que yo creo que si se llama así, tiene que ser un capítulo oscuro. Creo que hay un elemento figurativo: lo hacen así para generarte esas sensaciones, para darte a entender qué es lo que se avecina, que estamos en una noche cerradísima. Y se ve que con la llegada del Rey de la Noche viene una especie de nube que lo oscurece todo. Es algo simbólico. ¿Que sea demasiado oscuro? Bueno, yo vi el final de ese capítulo en un iPhone con una pantalla no muy grande colocado en el salpicadero del coche porque no me había dado tiempo a verlo entero y estaba esperando a la salida de las niñas del cole. Y sí, lo tapaba con la mano porque no veía nada. No te digo más. Pero a pesar de todo me emocioné como en casa».

Otra polémica. Se ha hablado mucho del cambio de actitud de personajes como Daenerys. «Es cierto que se le va la olla, pero si lo piensas bien tiene sentido: se le muere su más fiel lacayo, durante el combate en 'La larga noche' y habiendo dado su vida por ella, es traicionada uno de sus consejeros y por Tyrion, rechazada por Jon Nieve, y finalmente decapitan a su consejera que antes de morir dice: 'Pégales fuego'. Así que si analizas la traición, el abandono, la pérdida y la ira, creo que era a donde la querían llevar, pero quizá ha sido de forma muy acelerada. También ha habido quejas sobre la forma en la que muere Cersei, junto a Jaime Lannister, embarazada y con el amor de su vida, huyendo como ratas por las alcantarillas y aplastados. A mí me dio hasta un poco de pena. Hay giros muy dramáticos de personajes, pero yo creo que no son forzados sino que están forzados por la situación. Pero es que había que acabar la serie de alguna manera». Chincheto apunta a otras sorpresas argumentales, como el hecho de que el dragón no matara a Jon Nieve y que acabara derritiendo el trono con su aliento, «consciente de que es eso lo que está malogrando a la humanidad».

Y en tu entorno, ¿ha gustado tanto el final? «No, no, qué va. Debo ser el único gilipollas al que le ha gustado. De repente, ese pequeño médico, juez y policía que todo español lleva dentro ha adquirido un montón de profesiones más: guionistas, directores, iluminadores, camarógrafos, expertos en batallas, en seres voladores... La guinda al pastel la ha puesto la petición en Change.org para cambiar el final. Es arte, si te gusta y lo aprecias bien y si no, vete a ver 'Lucifer' o 'Breakin Bad'. A mí me encantó 'Breaking Bad' pero no la volvería a ver. Y esta la quiero volver a ver para fijarme en todos los detalles, porque creo que hay muchas cosas que se nos han escapado. Ocurre con las cosas buenas como 'El padrino', que cada vez que las vuelves a ver te fijas en un detalle nuevo. Eso hace grande a una serie».

Borja Cobeaga (cineasta) «Es un final correcto»

Borja Cobeaga. / Efe

Pese al ruido generado en internet en torno al final de la serie, al cineasta Borja Cobeaga le ha parecido una conclusión «correcta». Aun con todo, el director y guionista reconoce que la octava «ha sido posiblemente la temporada más floja» ya que, en su opinión «había capítulos en los que no pasaba nada y otros que en el que la acción se precipitaba».

Entonces, ¿hubiese venido mejor hacer una temporada con más capítulos? «A ver, por lo que he leído les llegaron a ofrecer hacer tres temporadas más, pero han preferido cerrar ya la historia. Y en este sentido yo me pongo en su lugar porque han pasado más de diez años trabajando en esta historia, así que entiendo que la hayan querido cerrar ya. Es cierto que se han dado situaciones apresuradas como la locura de Daenerys que se hubiese resuelto mejor con algo más de desarrollo».

Vayamos a la polémica. Se habló mucho del capítulo de 'La larga noche'. ¿Crees que se les fue la mano con la oscuridad? «Es una decisión creativa y artística. Está claro que querían reflejar una batalla nocturna, pero claro el 'streaming', que nos venden como algo maravilloso que se ve con gran calidad, no dejaba de mostrarnos píxeles. De todas maneras, más que por la oscuridad, creo que el capítulo se hace muy confuso por otras cuestiones, como la llegada de la tormenta de nieve o la niebla, o la selección de planos muy cortos. Son decisiones que no han salido del todo bien. Está claro que el director sabe dirigir este tipo de escenas, es el mismo que el de la Batalla de los Bastardos, pero aquí fallaron ciertas ideas visuales».

Y en tu entorno, ¿ha gustado tanto el final? «En general todos los amigos estamos de acuerdo en que ha estado bien y precisamente estos días hablábamos de que es una pena que en la madrugada del lunes no hubiera un capítulo para ver. Nos han dado ocho grandes temporadas a las que hemos estado muy enganchados».

¿Volverías a verla? «Fíjate, sólo he vuelto a ver series cómicas como 'Frasier' o 'Friends' y ahora que estoy viendo 'Seinfeld' por primera vez sé que volveré a verla. Pero de una serie como 'Juego de tronos' sé que solo repetiré con capítulos como 'La montaña y la avispa'».

Mikel Erentxun (músico) «Me ha parecido humillante»

Mikel Erentxun. / Sara Santos Castaño

Apasionado de la saga 'Canción de hielo y fuego' y ferviente seguidor de la serie, a Mikel Erentxun el final le ha decepcionado. «La verdad es que no me ha gustado. La octava temporada me ha parecido la más floja y no ha estado a la altura de mis expectativas», explica. Da razones, a su juicio, de peso: «De los seis capítulos, creo que dos han sido de bastante relleno». De hecho, el músico considera que la séptima y la octava temporada se podían haber fusionado en una y dejar la serie en siete temporadas, como los siete libros que completarán la saga de George R. R. Martin. Eso sí, «ha habido momentos brillantes, como el asesinato de Daenerys a manos de Jon Nieve» o «el reencuentro de Jon Nieve con el lobo», pero en general «ha sido decepcionante».

¿Cuáles son los momentos que menos te han gustado? «Esa especie de reunión democrática de personajes que deciden en medio minuto quién va ser el rey votando a mano alzada me pareció humillante. Es lo peor de toda la serie y se supone que era un momento estelar. No es tanto porque sea Bran, sino por cómo lo eligen. ¡La escena tiene hasta alguna nota de humor! Y yo, que me he emocionado y he llorado varias veces con la serie, no me emocioné», explica Erentxun. El músico tampoco entendió el final de Cersei. «Se merecía algo más épico, no me jodas, ha sido la mala de la serie y al final muere aplastada. Nota baja a la octava temporada. Si las firmas para cambiar el final de la serie fueran en serio... Imagino que el libro optará por otro final». «Luego encima hay cosas abiertas -continúa Erentxun- como que Jon Nieve se meta en territorio salvaje. ¿Nos da a entender que abandona la Guardia de la Noche? Aunque claro igual es un poco absurdo que siga habiaendo Guardia de la Noche si no hay caminantes blancos». Pero lo peor para el compositor es que «han estado vendiendo toda la serie que el invierno va a llegar y cuando por fin llega se resuelve en un capítulo y no tenemos ni idea de quién es ni qué quería el Rey de la Noche. Eso sí, su asesinato es glorioso».

Sobre ese capítulo, ¿qué le pareció el tema de la oscuridad? «Había que ponerse gafas de visión nocturna para verlo. Por lo que he leído lo han querido grabar de noche, sin iluminación artificial y como idea está bien para hacernos vivir a nosotros lo que se supone que viven ellos: el pavor que tiene que dar sentir a todas esas hordas en frente pero sin verlas. Pero, claro, como todo el capítulo pasa de noche pues es que realmente no ves nada y cuando quieres ver la gran batalla no la acabas de ver, solo ves el cuerpo a cuerpo. A mí me pareció un poco atrevido».

Otra polémica. Se ha hablado mucho del cambio de actitud de personajes como Daenerys. «Yo lo veo bien. Creo que es el único personaje que lleva una evolución lógica. Al final, se obsesiona con el trono, está enamorada de Jon Nieve, que le da calabazas, se mueren sus consejeros y matan a su dragón. Tiene sentido. Y me parece bien que sea Jon Nieve quien la mate. Eso es lo de lo poco que me gustó de toda esta temporada».

Y en tu entorno, ¿ha gustado tanto el final? «En el entorno, que es mi furgoneta de las giras, la opinión es unánime: temporada fallida y final decepcionante».

¿Volverías a verla? «Ahora que están todas las temporadas disponibles y las puedo ver seguidas, lo hare. Me apetece porque es un ejercicio que no he podido hacer».

Juan Gómez-Jurado (escritor) «Ha hecho historia de la televisión»

Juan Gómez-Jurado. / Fernando Gómez

Ya avisaba el escritor Juan Gómez-Jurado de que no iba a darle vueltas al final de la serie antes de que ésta llegara a su conclusión. «Lo único que quiero es contemplar con respeto el trabajo de los grandes profesionales que nos han traído hasta esta última temporada. Y cuanto más limpio esté, mejor», decía hace siete semanas. ¿Su veredicto tras el final de la serie? «Me ha gustado mucho, me ha parecido un final redondo», dice vía email.

Hay quien piensa que el final ha sido demasiado apresurado, que hubieran venido mejor más capítulos. ¿Qué opinas? «A mí me ha parecido correcto, quizás unos minutos más hubiesen venido bien».

Vayamos a la polémica. Se habló mucho del capítulo de 'La larga noche'. ¿Crees que se les fue la mano con la oscuridad? «Sin duda, pero fue peor la calidad del 'streaming'».

La gente también se vio muy sorprendida por el cambio de actitud de algunos personajes en el quinto capítulo. ¿Cómo lo viviste? «Creo que no ha habido cambio de actitud en ningún caso. Desde el principio de la serie se nos había avisado que esa familia en concreto están locos de atar. Y, finalmente, salió».

Y en tu entorno, ¿ha gustado tanto el final? «Mis amigos están entusiasmados, y creo que vamos a echar mucho de menos una serie que ya ha hecho historia de la televisión».