Bárbara Rey, Anabel Pantoja y Pepe Navarro saltan a la pista de baile en Telecinco La cadena estrena la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' en la que Pelayo Díaz e Inmaculada Casal se estrenan como jurado

J. Moreno Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Trece 'celebrities' saltarán desde este sábado en Telecinco (22:00 horas) a la pista de baile. La cadena de Mediaset estrena la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas' en la que los famosos deberán demostrar sus movimientos de caderas. Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el programa encara su edición con un plantel de concursantes nada desdeñable, con varios regresos mediáticos y esperados para los seguidores de la prensa rosa. Eso sí, tendrán que preparar sus coreografías junto a sus parejas de baile, a la vez que serán valorados por el exigente jurado del concurso, al que se incorporan el diseñador de moda Pelayo Díaz y la periodista andaluza Inmaculada Casal, la pareja de la cantante María del Monte.

Las miradas de la noche estarán puestas en el debut de Anabel Pantoja, la sobrina de la 'tonadillera' y prima de Kiko Rivera, que regresa a la pequeña pantalla tras meses apartada de los focos por la sorprendente investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil tras el ingreso de su hija Alma el pasado enero durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. La causa sigue su curso.

Antes, la colaboradora televisiva se sentó ayer en '¡De viernes!', también en Telecinco, para verbalizar públicamente por primera vez sobre un caso que le ha cambiado la vida.

Centrada en 'Bailando con las estrellas', Pantoja se ha mostrado ilusionada con este nuevo proyecto, en el que sus seguidores descubrirán otra faceta de la 'influencer'. En redes sociales, donde cuenta con más de dos millones de 'followers', compartió alguno de sus dotes de baile, pero también el esfuerzo al que se está sometiendo ante la exigencia de los ensayos. «Acostarte a las 23:30 y pasar exactamente cuatro horas sin pegar ojo. Hasta he llorado de la impotencia. No puedo más», dejó caer en una enigmática publicación en Instagram.

Otra de las caras que regresa a Telecinco es la 'exvedette' Bárbara Rey, en plena resaca por la publicación de sus memorias en las que, entre otras cuestiones, revela detalles desconocidos de su relación con el rey emérito Juan Carlos I. 'Bailando con las estrellas', según comentó, lo afronta «con ilusión y alegría», pero también consciente de la exigencia física. A sus 75 años, la actriz y presentadora pasa página tras el enfrentamiento con su hijo Ángel Cristo Jr., quien confesó cómo sufría las adicciones al juego de su madre y el presunto encargo, por indicaciones de su progenitora, de realizarle fotos al emérito cuando era niño.

Otro de los participantes será el presentador, periodista y productor Pepe Navarro, que regresa a la cadena de Fuencarral después de ser una de las estrellas de este canal en los 90. En Telecinco presentó 'Esta noche cruzamos el Mississippi', el primer 'late night' de la historia de la televisión en España, con el que ganó un Ondas en 1996.

De la ficción al baile

Por la pista de 'Bailando con las estrellas', un programa de Mediaset España producido en colaboración con Bulldog TV, basado en el formato original de BBC 'Dancing with the Stars', también pasará la actriz y modelo Blanca Romero. Inició su trayectoria profesional en el mundo de la moda a los 14 años y en televisión ha conducido el 'talent show' de cocina 'Next Level Chef'. Actualmente, forma parte del reparto de la serie de Telecinco 'Pura sangre'.

Otra actriz y modelo, Nona Sobo, se echará al baile tras su debut en la serie de Telecinco 'Entrevías', en la que compartió reparto con Jose Coronado. Además, participará el actor Iago García, que se dio a conocer por su labor en series como 'El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38' y 'Amar en tiempos revueltos'. La cómica Sara Escudero, colaboradora de televisión, también se suma a este proyecto. Inició su trayectoria como humorista en 2007 y se alzó con la victoria del V Certamen de monologuistas de 'El club de la comedia'.

Asimismo, desde 'Operación Triunfo', en 2017, llegan la cantante Nerea Rodríguez, que también pasó por el concurso de imitaciones 'Tu cara me suena'; Manu Tenorio, desde la primera edición que ganó Rosa López; y Jorge González, que participó en 2006 y, desde entonces, ha intervenido en diversos formatos vinculados al mundo de la música como el talent show 'La voz' y el festival de la canción Benidorm Fest. La 'influencer' y 'tiktoker Tania Medina; y Aless Gibaja cierran el 'casting' de la segunda edición.