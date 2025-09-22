El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Archivos Secretos del No-Do'. RTVE

El alcance del No-Do

Crítica TV ·

La mayor parte de esos 'Archivos Secretos del No-Do' que ahora emite TVE 1 los miércoles son descartes de noticias

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:01

No les voy a contar lo que era el No-Do porque, aunque sean lo suficientemente jóvenes para no conocerlo, habrán oído hablar de él. ... Era el medio que tenía el franquismo para, junto al 'parte' de Radio Nacional, (des)informar a los españoles. «Al alcance de todos los españoles», se decía. Parecería imposible la censura en algo tan férreamente controlado por las autoridades, de proyección obligatoria en todos los cines del Estado, donde estaban prohibidos los noticiarios extranjeros, creado sobre todo para glorificar a Franco. Pero el No-Do también sufrió las tijeras censoras del franquismo.

