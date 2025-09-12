El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El presentador El Gran Wyoming. GSR
Crítica de televisión

Chechu

Crítica TV ·

La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató

Boquerini .

Boquerini .

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

Ya estamos todos. La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso ... un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató. Una de las mayores satisfacciones de este regreso es el de Chechu ¿Qué quien es Chechu? Pues el nombre cariñoso con el que sus compañeros de programa llaman a José Miguel Monzón. Ah, ¿que tampoco saben quien es Monzón? Es un médico, por mucho que haya algún pseudopolítico metido a crítico de cine lo niegue, pero sobre todo es una estrella del humor en televisión, el Gran Wyoming, que tras 20 años imbatible sigue al frente de 'El intermedio', el programa estrella de La Sexta. Pero esta pasada semana lo tuvimos por partida doble, porque fue el primer invitado que tuvo Gonzo en su regreso con 'Salvados'. Fue ahí donde nos enteramos de que sus amigos y colegas a Wyoming le llaman Chechu. Gonzo entrevistó al que había sido su jefe años atrás, y Wyo se explayó a gusto contando cómo, tras una trayectoria en la que le echaban de todas las cadenas, en 'El intermedio' ha cumplido 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  5. 5 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Detenido por robar a punta de pistola y a plena luz del día en un supermercado de Cancienes
  7. 7

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado
  8. 8

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Chechu

Chechu