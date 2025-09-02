El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los streamers Llados e Ibai R.C

«Ibai Llados»

Crítica TV ·

Los gimnasios son los nuevos bares. La gente queda para hacer unas flexiones y charlar de IA y criptomomedas

Borja Crespo

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:02

Simplemente cambiando una letra en el apellido de uno de los streamers de habla hispana más importantes del momento, una «n» por una «d», Ibai ... Llanos por Ibai Llados, podemos crear una bestia de la comunicación de dos cabezas, un «frankenfluencer» bicéfalo que resume en un solo nombre propio, con dos palabras, la que tenemos encima. Ibai Llanos y Llados, dos personalidades aparentemente antagónicas, con millones de seguidores, han acabado confluyendo en la sala de fitness. Los gimnasios son los nuevos bares. La gente queda para hacer unas flexiones y charlar de IA y criptomomedas. De ahí a comprarse una mansión en Miami con una piscina de champán hay dos pasos. Pon un coach en tu existencia anodina y hazte millonario en un abrir y cerrar de ojos. Según la filosofía del grueso de los afamados creadores de contenido: «si quieres puedes». Si no puedes, eres un pringado. ¿Todavía no te has comprado un adosado en Andorra?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  2. 2 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  3. 3 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  7. 7

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  8. 8

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos
  9. 9

    Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»
  10. 10 El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Ibai Llados»

«Ibai Llados»