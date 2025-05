La sorpresa de la cantante del Grupo Beatriz a Joshua, el último expulsado de 'Supervivientes'

S. V. Miércoles, 28 de mayo 2025, 19:36 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

El programa de 'Supervivientes' de este martes dio para mucho. Además de dar a conocer que Anita era la salvada del público y por tanto o bien Carmen Alcayde o bien Montoya (los inseparables) dirán adiós a la aventura en Honduras, Carlos Sobera recibió en plató al último concursante expulsado: Joshua. Como pasa siempre, el canario fue recibido por sus padres y amigos, entre los que estaba una cantante asturiana.

Emocionado después de meses sin ver a los suyos, Joshua (quien participó la tercera edición de 'Maestros de la Costura', de la que salió ganador), el ya exsuperviviente se abrazó a la avalancha de personas que pisaron el plató en el momento de su llegada. Justo en plena exaltación, se le oyó decir, «¡Ay, Bea!» tras fundirse en un caluroso abrazo. Se trataba de Beatriz Rodríguez, la vocalista y fundadora del Grupo Beatriz, que ameniza los veranos en Asturias con su orquesta.

La propia Beatriz colgó en su perfil de Instagram, la previa al recibimiento en los estudios de Telecinco, una cena rodeada de amigos de Joshua, así como un vídeo junto al padre del concursante llegando al plató propio de 'Supervivientes'.

¿De qué se conocen Beatriz y Joshua?

Joshua Velázquez, el último expulsado de la presente edición de 'Supervivientes' se dio a conocer en televisión con su participación en el programa 'Maestros de la Costura', ganó de hecho, lo que le dio un impulso a su carrera en el mundo de la moda, lanzando su propia marca.

Pero aparte de su faceta como diseñador, Joshua también ha hecho sus pinitos como cantante y eso le une a la asturiana Beatriz Rodríguez. Tanto que el canario tiene una colaboración con el Grupo Beatriz que se llama 'Un finde'. «Hacia mucho tiempo que soñábamos con este proyecto juntos y por fin se hizo realidad. Después de una larga amistad hemos cumplido el deseo de hacer una canción juntos y aquí os mostramos un pequeño adelanto», compartía en su Instagram Grupo Beatriz anunciando el lanzamiento del tema.

Él, por su parte, también dedicó unas bonitas palabras en su perfil con el anuncio de la canción «Desde que conocí a @grupobeatrizasturias me dijo que algún día grabaríamos algo, y llegó el momento. Lo tenía en mi lista de cosas pendientes por hacer, pero por miedos o inseguridades nunca me atreví. Soy de esas personas que hace lo que le gusta, y da igual, da igual a lo que te dediques, SI QUIERES HACER ALGO HAZLO. Cuando se acaben mis días en la tierra muy pocas cosas habrán que yo diga «debería de haber hecho esto». Vive, vive como si fuera el último día, y sobre todo disfruta de lo que la vida te pone delante. Lánzate, yo lo hago cada dia, y créanme que eso me hace inmensamente feliz».

