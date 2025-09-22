J. Moreno Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

En cada entrega, una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000. Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Así es la mecánica del concurso 'Tesoro o cacharro', que emite La Sexta en el 'prime time' del martes (22:45 horas), con Iñaki López de presentador. El periodista vasco, de 52 años, da el salto al entretenimiento con este nuevo formato, que compagina con la actualidad diaria en 'Más vale tarde'.

–¿Cómo va de intuición?

–Fatal. Fíjate que yo he participado con los concursantes haciendo el programa y yo, sin saber lo que costaban los objetos, porque he preferido no saberlo, me he dado cuenta que como tasador soy malísimo. Menos mal que los concursantes no me han hecho mucho caso. A la hora de poner precios me he dado cuenta de que soy muy torpe.

–¿Guarda más tesoros que cacharros en su casa? ¿O es de tirar todo?

–Hay muchos cacharros empezando por el que te habla. Pero es verdad que soy un coleccionista de atrapapolvos espectacular. Todas las chorradas que veo en los viajes, que me parecen absurdas, me las compro. Por ponerte un ejemplo, la puerta de la nevera ya ni me cierra con el peso de los imanes. Pero imanes horrendos, eh. A mí, si un imán no es muy feo no me convence.

–¿Qué objeto podría aportar al programa?

–Podría aportar algún disco. Mira, a mí me gustan mucho los vinilos. Tengo una pequeña colección de vinilos y es un objeto que engaña bastante. Tú pones aquí un vinilo de los 60 que parece una locura de coleccionista, una antigüedad incunable. Y resulta que luego están en el rastro por 100 euros.

–Parece que vuelven a estar de moda los vinilos.

–Para mí, que soy bastante viejuno y analógico, siempre están de moda. Yo empecé a comprar el primero con 14 años y con la llegada del CD no dejé de comprar vinilos. Aquí sigo atesorando después de tantas décadas unos cuantos.

–¿Cómo se ve en este salto al entretenimiento?

–Me lo paso bien, me divierto. Es que a mí me gusta hacer cosas distintas, sobre todo porque salir del círculo de confort me parece la mejor forma de aprender en esta profesión. Y en cuanto sale la posibilidad y tengo la fortuna de que se acuerden de mí en Atresmedia, y me ofrecen alguna cosa nueva, pues voy de cabeza.

–¿Se ve quitándole el puesto a Roberto Leal?

–Roberto Leal no solo es un grandísimo presentador de concursos, sino que además es portada del 'Men's Health'. ¿A dónde voy yo? Roberto es un tipo diseñado para concursos. A mí me parece uno de los grandes presentadores actuales. El pobre ya tiene bastante curro. Para los concursos sobrantes ahí sí que me propongo yo.

–¿Saltar al entretenimiento le ayuda a desengrasar la frenética actualidad?

–La verdad es que sí que lo agradezco, porque es verdad que tratas otros temas de otra manera. Es un programa de puro y duro entretenimiento al que te puedes incorporar en cualquier momento y se entiende fácil la dinámica. Vas a pasarlo bien, repartes dinero, pues es una gozada.

–En 'Más vale tarde' es muy transparente en sus comentarios. ¿Le ha pasado factura?

–No lo sé. Creo que se puede decir todo siempre sin faltar el respeto. Siempre estoy muy a favor de opinar.

–En redes sociales es muy activo. ¿Presiona mucho el botón de bloquear?

–No me preocupa en absoluto la batalla que pueda haber en Twitter [ahora x]. No le doy más importancia de la que tiene. Es una aplicación de móvil, o sea, no puede dirigir nuestra vida, ni centrarla, ni mucho menos. Con todo el tema de odio soy bastante ajeno. Sí, alguna vez he bloqueado a gente que es maleducada, pero no le doy más vueltas. Para mí es una aplicación, como un electrodoméstico. Es como si me preocupara la aplicación de centrifugado de mi lavadora.

–Con Gaza ha sido muy duro contra los equidistantes.

–No se puede ser equidistante. Están asesinando a más de 64.000 personas, unos 20.000 niños. Han matado a mil bebés que ni siquiera estaban vivos el día del ataque terrorista de Hamás, ¿qué sentido tiene? No entiendo el posicionamiento del Partido Popular y me sorprende mucho porque es un partido con vocación de gobierno, que ha mandado en este país durante muchos años. Debería aplicar el sentido común y denunciar las cosas como son, es decir, que no siempre hay que llevarle en todo la contraria al gobierno de Pedro Sánchez. Daría buena imagen un acuerdo entre los dos partidos para pedirle a Israel algo tan sencillo como que deje de asesinar. No es política, me parece una cuestión humanitaria y creo que las generaciones futuras nos van a mirar muy mal.

–Haga de adivino. ¿Habrá legislatura hasta 2027?

–Eso es una gran pregunta para la UCO. Yo creo que si hay alguna sorpresa más en el caso de Ábalos, que incluya a personas aforadas, pues probablemente esto se acelere. Si no, pues igual Sánchez se sale con la suya, no aprueba presupuestos, pero aguanta hasta el final. La política española no deja de darnos sorpresas.