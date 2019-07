Confunden al cardenal Rouco Varela con el actor de cine porno Rocco Sifredi Sucedió en el programa 'First Dates' de Mediaset Martes, 16 julio 2019, 12:08

Laia, una barcelonesa afincada en Lérida, llegó al programa buscando una pareja estable. El programa la citó con Alfonso y durante la cena, Laia le lanzó una pregunta que dejó un poco descolocado a Alfonso: «¿El tamaño importa?». Él contestó que no sabía mientras dudaba como continuar la conversación y que eso lo tendría que contestar la chica. Y ella, sin dudarlo el afirmó que «importa, pero hasta cierto punto, no hace falta que los hombres sean tipo Rouco Varela». «He puesto como ejemplo del tamaño a Rouco Varela porque es el único nombre de actor porno que conozco» justificaba la barcelonesa [lo confundió con el intérprete italiano de cine para adultos Rocco Sifredi]. «Veo porno, pero no me fijo en sus nombres, la verdad», añadió entre risas.