Cynthia Zebaze, se la juega hoy en la final de 'Got Talent' La cantante camerunesa residente en Gijón, Cynthia Zebaze / Arnaldo García La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, le ha mandado un mensaje de apoyo a través de su cuenta en Twitter EL COMERCIO Gijón Lunes, 29 abril 2019, 22:22

Ha conseguido lo más difícil -incluido un pase directo a la final- y ahora le queda rematar la faena. La final del programa de Telecinco, 'Got Talent', tendrá a Gijón en vilo la noche de este lunes. Zebaze viene de conquistar con su prodigiosa voz tanto a los espectadores como al jurado formado por Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne y Risto.

'Descubrió' su voz en Gijón

Desde que pisó el escenario de 'Got Talent', deslumbró. Su extraordinaria voz de soprano puso al público en pie. «Lo tuyo es un don», dijo Risto Mejide. Y después vino la dura historia: residente desde hace tiempo en Gijón, esta bioquímica llegó a España desde Camerún en patera y fue en la ciudad asturiana donde descubrió su talento. «Me metí en un coro, me probaron y me metieron como solista», aseguró

Etsa noche tiene la oportunidad de ser la ganadora del programa de Telecinco. Y Gijón está con ella. La misma alcaldesa, Carmen Moriyón, ha mandado un mensaje de apoyo desde su cuenta en Twitter y en el que se hace eco de una entrevista realizada por EL COMERCIO.