Las redes se ceban con Elsa Pataky: «¿Por qué siempre lleva el pelo sucio? No lo entiendo» Elsa Pataky visita a Pablo Motos el 14 de febrero. / Antena 3 Su entrevista en 'El Hormiguero' ha levantado todo tipo de críticas tanto a la actriz como a Pablo Motos CARLA COALLA Jueves, 14 febrero 2019, 23:12

Después de la promoción que 'El Hormiguero' venía haciendo de la visita de Elsa Pataky, el contenido de la entrevista de Pablo Motos a la actriz ha decepcionado, y mucho. Así lo han puesto de manifiestos los usuarios de las redes sociales, que han evidenciado su descontento con lo que el presentador le ha preguntado a su invitada. Además, no han acabado de entender el hecho de que el único motivo de que Elsa estuviera en el programa esta noche haya sido el de promocionar la marca de zapatos de la que es imagen.

Pero la entrevista no ha sido el único objetivo de los dardos de los tuiteros, que también se han fijado en el aspecto físico de Elsa Pataky. «No sé si está demasiado delgada, demasiado operada o las dos cosas», decía una usuaria de Twitter. Aunque también ha habido grandes defensores de la actriz, que han destacado que «está estupenda» o que «es perfecta». Incluso algunos se han referido a que es «encantadora». Los más incisivos, por otro lado, han lanzado críticas contra el pelo de Elsa Pataky. «¿Por qué siempre lleva el pelo sucio? No lo entiendo. Yo creo que metes un peine o un cepillo y no pasa de la raíz».

¿Por qué es famosa esta chica? ¿Qué hace? Transmite una mezcla de frivolidad y vacuidad soporífera #ElsaPatakyEH — Ignazio Nicolás (@IgnazioNicolas) 14 de febrero de 2019

Pablo Motos, por su parte, ha terminado el programa de 'El Hormiguero' hoy agradeciendo la visita de Alaska de ayer, cuando lograron «el programa más visto del día».