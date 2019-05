Las diez actuaciones de España en Eurovisión que dejaron huella Rosa López interpretó 'Europe's living a celebration'. / Tve1 Miki es nuestro representante de este año con la canción 'La venda', pero varias han sido las actuaciones que han dejado huella en el Festival CARLA COALLA Viernes, 17 mayo 2019, 11:49

1. Conchita Bautista. Corría el año 1961 y Conchita Bautista aterrizó en Cannes, pisando fuerte, con una movida 'Estando contigo'. Era la sexta edición del certamen internacional de la canción y la artista logró un noveno puesto.

2. Raphael. Pisó por primera vez el escenario de Eurovisión en 1966 en Luxemburgo con su archiconocido tema 'Yo soy aquel'. Con seis puntos logró colocarse en séptima posición, los mismos seis que al año siguiente le valdrían, esta vez en Viena y al ritmo de 'Hablemos de amor', un sexto lugar.

3. Massiel. Fue la primera artista española que logró traerse el certamen de Eurovisión a Madrid. Massiel hizo soñar a todo el país con un 'La, la, la' que gustó tanto que la hizo sumar 29 puntos y alzarse con el premio en el año 1968.

4. Salomé. Actuó en Madrid, gracias al triunfo de Massiel el año anterior, y de nuevo logró que España fuese la primera clasificada en Eurovisión con 'Vivo cantando'. Eso sí, el principal motivo por el que se recuerda la edición de 1969 es porque España tuvo que compartir su victoria con Francia, Países Bajos y Reino Unido.

5. Remedios Amaya. Otra de las actuaciones que más recuerdos evocan es la de Remedios Amaya, que en 1983 quedó en último lugar en el Festival celebrado en Múnich. Los característicos cero puntos de su actuación y un tema controvertido: '¿Quién maneja mi barca?'.

6. David Civera. 'Dile que la quiero', cantaba David Civera justo antes de despuntar en el panorama nacional y lograr que toda una generación vibrara al ritmo de sus canciones. Civera logró en 2001 en Copenhague que se volviera a hablar de Eurovisión con sus ritmos pegadizos y sus bailes.

7. Rosa López. Pero si de verdad hubo una actuación que marcó un antes y un después en la historia de esta nueva España en Eurovisión fue la de Rosa López y sus compañeros de 'OT' con 'Europe's living a celebration'. La revolución que provocó esta primera edición de 'Operación Triunfo' hizo que más de uno soñara con un primer puesto que nunca llegó. Rosa 'de España' tuvo que conformarse con un séptimo lugar en 2002.

8. Rodolfo Chikilicuatre. En 2008 llegaba a Belgrado un peculiar personaje como representante de España en el Festival de Eurovisión. Nacido al calor del programa 'Salvemos Eurovisión', al que Buenafuente presentó el tema, la caracterización del actor David Fernández como Rodolfo Chikilicuatre, al que acompañaban dos intrépidas bailarinas, Disco y Gráfica (Silvia Abril y Alejandra Jiménez-Cascón), también en clave de humor, hicieron que la actuación fuese memorable: un 'Baila el chiki-chiki' inolvidable que le valió la décimo sexta posición.

9. Manel Navarro. Memorable no sería su actuación en 2017, pero sí su grito final. Manel Navarro, después de ganar un buen ejército de detractores por su complicado carácter, que a veces rozaba la insolencia, dejó sin palabras a los espectadores con el desafine más sonado de la historia de Eurovisión. Si bien su 'Do it for your lover' no logró pasar del puesto 26, sí que se convirtió en el absoluto rey de los 'memes' de las redes sociales.

10. Amaia Romero y Alfred García. De nuevo una pareja surgida de 'Operación Triunfo' que, a pesar del su gran talento, no supo convencer al público con 'Tu canción'. Eso sí, llamaron la atención de los medios gracias a las declaraciones de Amaia tras la celebración del Festival de Eurovisión de 2018: «El puesto es un poco mierda, pero no pasa nada. Estamos muy contentos con la actuación que hemos hecho. Era muy difícil».