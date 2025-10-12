Fallece Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', a los 59 años Conocido por interpretar a Matthew en la popular serie, ha muerto a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía

A. Cimadevilla Domingo, 12 de octubre 2025, 12:52

Luto en el mundo de la interpretación. El actor Jimmy Shaw, conocido por su papel de Matthew en 'La que se avecina', ha fallecido a los 59 años a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Hace apenas unas semanas, la actriz y compañera de rodaje, Cristina Castaño pidió a través de sus redes sociales ayuda para que el intérprete estadounidense pudiera someterse a una operación médica de urgencia.

El actor necesitaba de 100.000 euros para entrar a quirófano. «Desde hace 3 años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados. La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social», escribía la propia Castaño a finales de septiembre. Se recaudaron 70.300 euros.

A través de una publicación en redes sociales, Castaño ha querido agradecer a todas aquellas personas que «pusisteis vuestro grano de arena para poder costear la operación». «No pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis». «Pocas personas he visto luchar en la vida como él. Estamos absolutamente devastados. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie», lamentaba la intérprete.Además de su papel en 'La que se avecina', Shaw también fue conocido por participar en series como 'Cuéntame cómo pasó', 'Velvet' o 'Águila Roja'. También en Estados Unidos trabajó en varios proyectos.