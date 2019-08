La íntima confesión de una asturiana en 'First Dates' María y Noe disfrutan de su dieta. / Cuatro La joven no dudó en desvelarle a su acompañante un detalle un tanto surrealista CARLA COALLA Miércoles, 7 agosto 2019, 18:27

Si de sinceridad se trataba, a juzgar por el transcurso de la cita, no cabe duda de que fue María la que se alzó ganadora en esta dura prueba cuyo desenlace debe suponer encontrar el amor (o no). La joven hacía su aparición en 'First Dates' después que su acompañante, Noé, quien fue el primero en asegurar a Carlos Sobera, el presentador del espacio, que él siempre solía ir con la verdad por delante. Eso sí, se quedó de una pieza ante la primera revelación de María, que no dudó en confesar que «cuando me pongo nerviosa me pica una teta».

Y es que la asturiana no pudo evitar rascarse el pecho ante la atenta mirada de su acompañante, por lo que se vio obligada a revelar en 'First Dates' lo que le pasaba, no sin antes pedir disculpas. La joven evidenció con ello el estado de nervios que sentía al enfrentarse a esta controvertida y televisada cita. Eso sí, a Noé no pareció importarle lo más mínimo lo ocurrido y se lo tomó con humor, además de que María consiguió cautivarlo: «De primeras es muy atractiva, bastante simpática y agradable. Muy educada, por cierto». Una buena impresión que también causó él en ella: «Me ha parecido de primeras que tenía cara de buena gente y que es un sol».

Sin embargo, esta gran sintonía inicial no logró cuajar y ambos decidieron quedar como amigos tras su cita de 'First Dates', aunque María llegó a dejar la puerta abierta a una posible relación futura si lograban perder el miedo a conocerse más en profundidad.