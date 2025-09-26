El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Logo Patrocinio
Evan Dando, en su último videoclip.

Dejar marchar

Crítica de televisión ·

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:23

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, ... como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar. Evan Dando (Boston, 1967) lo tenía todo para convertirse en una gran estrella del pop. Era alto, guapo -en 1993 la revista People lo introdujo en su lista de las personas más bellas del mundo-, se defendía con la guitarra y tenía una voz profunda, que lo mismo le servía para atacar punkrockera 'Hate Your Friends' de sus primeros discos, que para emular a su adorado Gram Parsons. Pero, sobre todo, y gracias a la colaboración de compositores como Nic Dalton o Tom Morgan, tenía las canciones: 'Lovey' (1990), 'It's a Shame About Ray' (1992) y 'Come on Feel the Lemonheads' (1993) son tres joyas de los noventa. El furor por Evan Dando era tal que el artista hizo sus pinitos en la interpretación, con un cameo en 'Reality bites (Bocados de realidad)' (1994), la opera prima de Ben Stiller, y un pequeño papel en 'Heavy' (1995), de James Mangold.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  7. 7 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo
  8. 8 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  9. 9

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos
  10. 10 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dejar marchar

Dejar marchar