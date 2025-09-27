El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Motis, en 'El hormiguero'. Antena 3
Del 29 de septiembre al 2 de octubre

Los invitados de 'El hormiguero' de la próxima semana: una artista internacional, dos actores...

Además, Pablo Motos recibirá en su plató a un popular periodista y escritor

P. Á.

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:39

'El hormiguero' vuelve una semana más con invitados de primer nivel. En su agenda destacan nombres vinculados con la interpretación, el periodismo e, incluso, una cantante de talla mundial.

Lunes, 29 de septiembre

Carmen Maura

Carmen Maura Antena 3

Pablo Motos comenzará la semana recibiendo en su plató a la actriz Carmen Maura, que presentará 'Vieja loca', la nueva película que protagoniza y que se estrena el 10 de octubre. Se trata de un 'film' de suspense que arranca con un hombre al que su ex le pide que cuide a su madre enferma, pero este acto de compasión pronto se torna en una pesadilla.

Martes, 30 de septiembre

Luis Zahera

Luis Zahera. Antena 3

El actor Luis Zahera llegará el martes a 'El hormiguero' para hablar de 'Animal', la nueva serie de Netflix que se estrena el 3 de octubre y en la que el gallego da vida a un veterinario rural.

Miércoles, 1 de octubre

Vicente Vallés

Vicente Vallés. Antena 3

El equipo de 'El Hormiguero' recibirá el miércoles a un compañero. Vicente Vallés llegará al programa de Antena 3 para hablar de su nueva novela, 'La caza del ejecutor', que se publicará ese mismo día. Según detalla el propio programa, «la historia arranca con el asesinato de un alto responsable del espionaje ruso a manos de un ejecutor de traidores. Su asesinato no es solo el primero. Las víctimas saben demasiado sobre un plan que pondría a Europa al borde de una guerra».

Jueves, 2 de octubre

Gloria Estefan

Gloria Estefan. Antena 3

Pablo Motos despedirá la semana por todo lo alto. La estrella internacional Gloria Estefan visitará a Trancas y Barrancas solo unos días antes de que se convierta en la cabeza de cartel de las celebraciones por el Día de la Hispanidad en la Comunidad de Madrid. La cubana ofrecerá un concierto gratis el 5 de octubre en la plaza de Colón de Madrid.

