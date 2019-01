La gran pena de Javier Cámara: Amparo Baró le retiró la palabra cuando dejó '7 Vidas' La pareja de actores, que dio vida a madre e hijo en la ficción, vivió un triste final EL COMERCIO Gijón Martes, 29 enero 2019, 10:53

Javier Cámara y la fallecida Amparo Baró dieron vida a una de las parejas ficticias más recordadas de la televisión en España. Los actores fueron madre e hijo en la mítica serie '7 vidas'. Las collejas de Baró a Cámara en la ficción serán siempre recordadas.

Ahora, Cámara ha desvelado en El Faro, de la Cadena SER, que su relación con la actriz no era tan idílica como todo el mundo creía y contó una historia que «no había contado nunca».

Cámara ha confesó que con Baró «aprendió muchas cosas» pero también «le desenseñó» otras: «Era alguien con mucho carácter, me acuerdo con mucho cariño de ella pero no la volví a ver cuando salí de '7 Vidas'. Cuando dejé la serie, no me lo perdonó. Nunca. Fue una conversación muy triste, ella me dijo 'no te conozco, no sé quién eres».

Amparo Baró falleció en enero de 2015 a los 77 años y, además de en '7 Vidas', participó en numerosos episodios de 'El Club de la Comedia' y en más de 100 obras de teatro. También ganó un Goya a Mejor actriz de reparto por 'Siete mesas de billar francés'.