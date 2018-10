Nueva temporada de Salvados Jordi Évole en 'El Hormiguero': «Pedro Sánchez tiene una serie para Netflix» Jordi Évole presenta la nueva temporada de Salvados. / EL COMERCIO El periodista presenta la nueva temporada de 'Salvados' CARLA COALLA Jueves, 18 octubre 2018, 23:08

Jordi Évole se ha sentado con Pablo Motos para hablar del regreso de Salvados, pero no ha sido lo único que ha salido a la palestra. El periodista ha llegado con clave de humor al plató de El Hormiguero 3.0, sobre todo a la hora de repasar a los líderes políticos: «Los discursos de Pablo Casado son tan polémicos que parece que se los haya escrito Malú», comentaba, haciendo que el público estallara en una sonora carcajada. Al igual que cuando les ha tocado el turno a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias: «Pedro y Pablo, los Picapiedra. Van a tener que picar mucha piedra para sacar adelante los presupuestos». «Pedro Sánchez es un superviviente, eso sí, tiene una serie para Netflix».

Pero no todo han sido risa, porque a pesar de hacer un chiste inicial con «el partido con nombre de diccionario», Jordi Évole ha querido hacer un alegato contra el fascismo. «Yo pienso que si fuera de derechas me iría a la extrema derecha, a Vox». «Por eso creo que estamos equivocando el foco. Nos podemos pasar una semana hablando de si en una canción, en un programa, se tiene que decir o no la palabra 'mariconez'. El verdadero problema es que hay un partido, que llena un pabellón, donde se habla especificamente de la homofobia, de machismo, de ir contra el aborto. De todas estas cosas que creíamos ya superadas, a que cojamos una canción de los años 80, de Mecano, y la sometamos a un análisis por arriba y por abajo».