Lali Espósito cuenta en 'La revuelta' la «persecución» que sufrió por parte de Milei «y sus trolls» La cantante y actriz ha relatado a David Broncano el acoso al que le sometieron los seguidores del presidente de Argentina

Si algo bueno tiene sufrir un drama siendo un artista es que en algún momento se puede sacar rédito. El ejemplo más claro es Shakira con su trilogía del despecho, pero no es el único. La cantante y actriz Lali Espósito ha contado en 'La revuelta' cuál fue su forma de vengarse de la «persecución» que sufrió por Javier Milei y sus «trolls». «Calumnias, injurias. Por un rato fui centro del 'hate' del mismísimo presidente», contaba la argentina a David Broncano tras recordar que su canción 'Fanático' está inspirada en ese triste episodio.

«Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle», empezaba explicando la artista. Todo comenzó antes de que Milei llegase a la Casa Rosada: «El tipo gana las primarias, antes de convertirse en presidente. Yo puse un tuit muy concreto que decía 'qué peligroso, qué triste'. A partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales».

Tras escuchar atentamente la historia, Broncano quiso saber si «ya se ha tranquilizado la cosa». La respuesta de Lali Espósito fue un rotundo no. «Él cree que los artistas opinan porque les pagan o algo así», comentó. Eso sí, la cantante ha explicado que lo ocurrido ya no le afecta: «Estoy bárbara, quebré pero ahora estoy divina».

Sea como sea, Lali Espósito ha dejado claro que el 'hate' no va silenciarla. «Maleducada no soy. Opiné como persona, como parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta».