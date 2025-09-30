Mónica Naranjo, en 'La revuelta': «Sé lo que pasa en 'La isla de las tentaciones' y nunca iría con una pareja»
La cantante ha sido la invitada de este lunes en el programa de David Broncano, que ha conectado por videollamada con el doctor Diego González Rivas tras sus polémicas críticas a la sanidad pública
Hay muchas profesiones de riesgo y la de presentadora de un 'reality' es una de ellas. Y sino que se lo pregunten a Mónica Naranjo, que estuvo al frente de la primera temporada de 'La isla de las tentaciones' y donde temió incluso que un concursante pudiese agredirla. La cantante ha presentado este lunes en 'La revuelta' su nuevo tema, 'Por un like', una canción que de cierta forma trata sobre las experiencias que la cantante vivió en aquella época.
Como cabía esperar, David Broncano aprovechó para indagar sobre los entresijos del programa y la artista aceptó. «Las primeras temporadas de un 'reality' molan porque la gente van, pero no saben a qué. En esa temporada la gente estaba muy perdida. Yo, que sé lo que pasa ahí, no iría nunca con una pareja...», comenzó explicando y poco a poco la artista desgranó una de las situaciones más tensas que vivió en la isla.
«Lo que voy a contar es delicado. ¿Sabes lo que es ver unas imágenes y ver que debajo de esas sábanas están haciendo una 'chupipaji'? Tú tienes que enseñarle eso al chaval», ha relatado para después confesarle a Broncano que llegó a pensar que el chico la iba a «pegar». «Matar al mensajero», bromeó el presentador. «Cuando vi a uno de los chicos completamente desatado, que se arrancó la petaca, se lo quitó todo... se levantó totalmente histérico, desencajado... y vi que venía hacia mí dije: 'Gracias, diosito, por estos momentos, al menos muero en una isla preciosa'», contaba entre las risas del público. No obstante, el final de aquella escena no fue el que la artista temía. «Ví de repente que el pobre chaval arrancaba playa abajo gritando 'Estefanía'»...
Polémica del doctor Diego González Rivas
Después de las críticas que ha recibido el cirujano coruñés Diego González Rivas tras arremeter contra el uso que algunas personas hacen de la sanidad pública y desvelar que en las pasadas elecciones votó a Alberto Núñez Fejióo, David Broncano ha vuelto a invitarlo al programa de Televisión Española. El doctor ha conectado a través de una videollamada, ya que se encontraba operando en Sierra Leona.
«Cuando la gente cree que critico a la sanidad pública, lo hago para que sea mejor (...). Somos muy afortunados de tener una sanidad pública en España», ha dicho al tiempo que ha reiterado la necesidad de «mejorarla entre todos».
