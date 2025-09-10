Mariló Montero, en la entrevista más «calentita» de 'La Revuelta': de los toros al encargo de Pedro Sánchez en TVE La presentadora se lleva los abucheos del público al afirmar que a los animales «no se les maltrata» en las corridas

Después de un plácido y emotivo estreno de 'La Revuelta' en el que se homenajeó a las personas que lucharon contra la oleada de incendios que asolaron a España durante el mes de agosto, David Broncano recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Mariló Montero. La presentadora, que estuvo siete años al frente de 'Las mañanas de La 1', protagonizó una de las entrevistas más tensas, aunque cordial, que se recuerdan en el programa.

Mariló Montero llegó en calidad de concursante de 'Masterchef Celebrity', pero su participación en el programa de La 1 no evitó que arremetiese contra la cadena pública. Aseguró que solo ve «ideología de izquierdas en toda la parrilla de RTVE» y negó que Ana Rosa Quintana tenga «amargura» hacia David Broncano. De hecho, achacó las críticas de la presentadora de Telecinco al «el encargo de Pedro Sánchez de construir una televisión pública unidireccional». «Intuyo que tú lo compartes», le respondió Broncano con una risa nerviosa y entre los aplausos del público. Mariló Montero solo pudo afirmar.

Después, comenzó a analizar la «ideología de los presentadores y presentadoras» de la parrilla de Televisión Española: «Por la mañana, de izquierdas, llegas por la tarde, más izquierda y por la noche, más izquierda». En ese momento Broncano ya auguraba que la entrevista iba a ser «calentita».

El presentador quiso saber si Montero consideraba que 'La Revuelta' «marca una agenda ideológica o que está muy sesgado por opiniones socialcomunistas». «Yo disfruto vuestra libertad. Eres libre de decir lo que quieras, creo que tenemos que defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana», dijo.

La concursante de 'Masterchef' hizo un alegato sobre la libertad e independencia del periodismo y expresó su sensación de que «últimamente no puede serlo». Un comentario que provocó una contundente respuesta por parte de Broncano: «Yo escucho a mucha gente diciendo: es que ya no se puede decir nada. Es que todo el mundo tendría que tener libertad de decir lo que quiera y tal y lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia en el que literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones. Es ridículo».

Al hilo de estas críticas, un miembro del público cuestionó a Mariló Montero que no hiciese los mismos comentarios contra «Telemadrid y las televisiones que controla el PP». «No creo que digas que deberían ser equitativas porque escoran mucho a la derecha», argumentó y añadió que hay temas que «no son de izquierdas», como denunciar el genocidio en Gaza, pedir investigación contra enfermedades raras o pedir derechos laborales para los bomberos.

Broncano, «muy antitaurino»

Otro de los momentos más tensos que se produjeron durante la entrevista fue cuando Mariló Montero hizo una defensa férrea a la tauromaquia y cuestionó que no se emitiesen en la cadena pública «programas culturales como los toros, un arte que gusta a mucha gente». Los comentarios causaron un fuerte abucheo del público. David Broncano no tuvo problema en reconocer que es «muy antitaurino» y su postura «totalmente en contra» de las corridas, aunque admitió debatir sobre ello bajo una premisa: «Si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando sí o sí». Pero Mariló Montero lo negó y argumentó su postura: «No se le maltrata y desde luego no es la intención. Yo respeto su opinión, pero ustedes respeten la de los taurinos. Si no existiese la tauromaquia, el toro se extinguiría».