Los Lobos de '¡Boom!': Manuel Zapata, el portavoz Manuel Zapata, de Los Lobos. El experto en cine al que le guta ganar JULIÁN ALÍA Miércoles, 10 julio 2019, 04:24

El benjamín de 'Los Lobos' es Manuel Zapata, natural de Tafalla y de 45 años. Licenciado en Empresariales, trabaja como administrativo, pero su pasión es el cine, por delante de otras dos grandes aficiones: la gastronomía, más como comensal, y el fútbol, deporte que practica con la misma competitividad de la que ha hecho gala en 'Boom', donde ejercía como portavoz del grupo en las respuestas del tramo final del concurso.

Manu es autor del blog ¡Viva Zapata!, dedicado a comentar el cine de estreno desde su particular punto de vista. En esa bitácora se presenta así: «Además de ser licenciado en Empresariales, mis inquietudes cinéfilas y cinéfagas me llevaron a diplomarme en montaje cinematográfico por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid...». De cine escribe en el 'Diario de Navarra', entre otras publicaciones. En su biografía no pasa por alto que fue 'Supermagnífico' de 2012 (Campeón de los Magníficos) del concurso 'Saber y Ganar', donde se conocieron todos.