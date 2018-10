Las confesiones de María Jesús Ruiz en 'Sálvame' María Jesús Ruiz se defiende de las críticas. / Telecinco «No me sientes a tu pareja a la mesa» le ha llegado a pedir su madre CARLA COALLA Martes, 30 octubre 2018, 21:45

A la madre de María Jesús Ruiz no le han gustado las parejas de su hija, o al menos eso es lo que ha manifestado la ex Miss España en 'Sálvame'. Aunque «por contrato» ni habla de su madre ni la tiene que llevar al plató, lo cierto es que María Jesús ha confesado que ella siempre le dice que la respeta pero que le pide no tener trato con esos hombres. «No me sientes a tu pareja a la mesa», le ha llegado a decir. Ha desvelado que Julio nunca le gustó y que José María «ya le gustaba más que le gusta».

María Jesús también ha relatado uno de los episodios más dificiles de su vida, uno más de los secretos que no había contado hasta el momento. Ante los colaboradores y la presentadora de 'Sálvame' diario ha confesado que, cuando nació su hija, vivió una situación «totalmente surrealista» al llegar el padre a conocer a la niña rodeado de la Guardia Civil. «Solo lo dejaron estar un ratito», ha dicho en 'Sálvame', terminando por reconocer que «si hubiese estado sola, sin hombres, otro gallo hubiese cantado, me hubiese ido mejor».

'Sálvame' incluso ha ido a su pueblo, Andújar, donde lejos de desvelar secretos de la vida y la familia de María Jesús Ruiz, muchos han reconocido que les cae «muy bien», que es una mujer «muy simpática» y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera».