Batacazo inesperado en 'MasterChef Celebrity 10': doble expulsión y adiós a uno de los grandes favoritos El actor Alejo Sauras, uno de los grandes favoritos, y la televisiva Rosa Benito abandonan las cocinas de TVE tras un programa marcado por errores inesperados

N. V. Martes, 14 de octubre 2025, 10:50 Comenta Compartir

La noche del lunes en 'MasterChef Celebrity 10' dejó a la audiencia sin aliento. Lo que parecía una gala más del talent culinario de TVE terminó convirtiéndose en un auténtico terremoto televisivo: Alejo Sauras y Rosa Benito colgaron el delantal en una doble expulsión que nadie veía venir.

El actor, considerado como uno de los aspirantes con más opciones de llegar al duelo final, se despidió tras un error fatal: olvidó emplatar correctamente su receta, dejando a los jueces sin margen de indulgencia. Una salida que sorprendió tanto a sus compañeros como a los espectadores, que lo habían visto crecer semana tras semana en técnica y creatividad. Por su parte, Rosa Benito, que venía de firmar una brillante segunda posición en la primera prueba de la noche y haber sido la mejor en la prueba de exteriores, no logró mantener el nivel en la eliminación. Sus albóndigas no convencieron al jurado y acabó acompañando a Sauras en la despedida.

El otro motivo de la salida de Alejo

La marcha de Alejo Sauras resulta especialmente llamativa porque era uno de los nombres que sonaban con fuerza para llegar a la final. Su constancia, su capacidad de trabajo y su buena mano en los fogones lo habían convertido en un buen rival. Sin embargo, en MasterChef un mal día puede ser definitivo, y así ocurrió. «Me llevo lo bien que me lo he pasado, lo mucho que he disfrutado. Mis compañeros me dicen que sufro y que me pongo muy nervioso y no, yo lo paso bien y vivir las emociones es lo que nos hace sentir que estamos vivos, así que yo de aquí me llevo una experiencia inolvidable», agregó el actor ante Pepe Rodríguez justo antes de abandonar el programa.

Según adelantó la revista Lecturas, la salida coincide con una oferta que el actor no pudo rechazar: tiene sobre la mesa un papel protagonista en la serie 'Barrio Esperanza', la nueva ficción de ocho episodios de Televisión Española que dirigen Sandra Gallego e Iñaki Peñafiel basados en el guion de Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas.

¡DOBLE EXPULSIÓN! Rosa Benito y Alejo Sauras abandonan las cocinas de #MCCelebrity 10 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/i2xm1UJJyR — MasterChef (@MasterChef_es) October 13, 2025

Así fue la última gala de 'MasterChef'

El programa, que ya ha superado su ecuador, vivió una de sus entregas más intensas. Hubo pruebas de equipo con sabor a pique personal, un 'escape room' culinario con Eduardo Casanova como invitado y hasta la visita sorpresa de William Levy, que se puso las botas con los platos de los aspirantes que valoró con gusto.

La prueba de eliminación se resolvió en torno a un reto de albóndigas por tiempos de cocinado, de mayor a menor. Fueron los compañeros del balcón, los que se libraron de 'ir al hoyo', los que repartieron los tiempos, condicionando por completo el resultado final. El gran beneficiado fue Alejo Sauras, que recibió 70 minutos para elaborar su plato, un tiempo que muchos envidiaron, especialmente Juanjo Bona y José Manuel Parada, que apenas contaron con menos de una hora para cocinar.

La dinámica añadía tensión: disponer de más tiempo no garantizaba el éxito, y así quedó demostrado. Mientras que Bona y Parada aprovecharon cada segundo y lograron convencer al jurado con unas albóndigas sabrosas y bien presentadas, Sauras desperdició su ventaja. Se centró tanto en la elaboración de la pasta de acompañamiento que olvidó emplatar correctamente, un error imperdonable a estas alturas del concurso.

Los peores de la prueba Soraya Arnelas : regresaba tras la repesca, pero su propuesta no alcanzó el nivel esperado y fue duramente criticada.

Rosa Benito : pese a haber brillado en la primera prueba de la noche, sus albóndigas resultaron planas y sin la personalidad que pedía el reto.

Alejo Sauras : con el mayor tiempo disponible, no logró rematar su plato y el fallo en el emplatado terminó siendo decisivo.

El jurado, encabezado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, fue claro: los platos de Rosa Benito y Alejo Sauras «no estaban a la altura» y ambos tuvieron que abandonar las cocinas en una doble expulsión que dejó a todos boquiabiertos.

A la ya habitual pregunta de «¿a quién ves como ganador?» Sauras tiró de humor pero no dudó en su apuesta: «Si no hubiese cometido este fallo iba a ganar yo. No siendo yo, imagino que ganará Miguel Torres, porque es la persona que mejor preparada está. Para él la cocina no solo es un placer, es un modo de vida. Él tiene una prioridad enorme en su vida, su hijo, y lo más importante que hay es darle de comer a él.»